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भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और रालोद प्रमुख जयन्त चौधरी जल्द हल करेंगे सीटों का समीकरण, खींचा गया खाका

By Santosh Shukla Edited By: Dharmendra Pandey
Updated: Wed, 19 Aug 2026 08:09 PM (IST)

BJP And RLD Equation: जहां सपा घेरेबंदी करेगी, वहीं पश्चिम में असर रखने वाली आजाद समाज पार्टी भी भाजपा-रालोद को नुकसान पहुंचाने की रणनीति बना रही है।

भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन रालोद अध्यक्ष जयन्त चौधरी

भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन रालोद अध्यक्ष जयन्त चौधरी 

HighLights

  1. 2022 में सपा ने रालोद को 33 सीटें दी, अब भाजपा के पाले में गेंद

  2. रालोद गंगा पार मांग रहा ज्यादा सीटें, मध्य यूपी-पूर्वांचल तक पहुंचने का लक्ष्य

संतोष शुक्ल, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक फलक पर गठबंधनों के चिराग जलने लगे हैं। पश्चिम यूपी की माटी में रचा-बसा राष्ट्रीय लोकदल इस बार भाजपा की बांह पकड़कर गंगा पार दूर तक पहुंचने के लिए व्यग्र है, जिसे 2022 में समाजवादी पार्टी ने 33 में से गंगा पार सिर्फ तीन सीटें दीं थीं।

भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और रालोद अध्यक्ष जयन्त चौधरी के रूप में दो युवा नेता जल्द ही दिल्ली में बैठकर सीटों का समीकरण सुलझाएंगे। रालोद ने मुरादाबाद, बरेली, झांसी एवं गोरखपुर मंडल में भी सीटें मांगने का खाका खींचा है। इसी रणनीति के तहत प्रदेशभर में बूथों की रचना का काम तेज करते हुए बस्ती के क्षत्रिय चेहरा एश्वर्य राज सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है।

विधान सभा चुनाव 2022 में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयन्त चौधरी ने मिलकर चुनाव लड़ा। रालोद को मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, मेरठ, बिजनौर, हापुड़, अमरोहा से लेकर मथुरा तक सीटें दी गईं, लेकिन सिर्फ आठ विधायक जीत दर्ज कर सके।

इसके बाद में खतौली उपचुनाव में रालोद के टिकट पर मदन भैया ने भाजपा की कमलेश सैनी पर अप्रत्याशित जीत दर्ज की। यानी जयन्त को ज्यादातर सीटें गंगा नदी के एक तरफ दी गईं। राजनीतिक परिस्थितियां बदलीं और 2024 लोकसभा चुनाव से पहले रालोद ने भाजपा से हाथ मिला लिया।

रालोद के दोनों सांसद बागपत से राजकुमार सांगवान और बिजनौर से चंदन चौहान जीतकर संसद पहुंच गए, वहीं जयन्त चौधरी केंद्र में मंत्री बन गए। योगी आदित्यनाथ सरकार में रालोद के पुरकाजी से दलित विधायक अनिल कुमार को कैबिनेट मंत्री बना दिया गया।

भाजपा और रालोद के संबंधों की असली परीक्षा अब

अब भाजपा और रालोद के संबंधों की असली परीक्षा 2027 विधान सभा चुनाव में है। एक तरफ जहां सपा घेरेबंदी करेगी, वहीं पश्चिम में असर रखने वाली आजाद समाज पार्टी भी भाजपा-रालोद को नुकसान पहुंचाने की रणनीति बना रही है। ऐसे में विधान सभा चुनाव से लगभग छह माह पहले ही जयन्त एवं नवीन मिलकर सीटों का गणित हल करेंगे।

बुंदेलखंड से लेकर उत्तराखंड तक सभाएं

जयन्त ने पूर्वांचल, बुंदेलखंड से लेकर उत्तराखंड तक सभाएं की हैं, जिसके राजनीतिक निहितार्थ हैं। पार्टी ने भाजपा से ऐसी दो दर्जन सीटों की मांग की है, जिसे भाजपा पिछले तीन बार से हार रही है। रालोद ने मुरादाबाद, अमरोहा, बुंलदशहर, बदायूं, बरेली, संभल, अलीगढ़ से लेकर बस्ती तक सीटों की सूची बनाई है, जिसे भाजपा की टेबल पर रखा जाएगा।

सहयोगी दलों के दबाव से मुक्त होकर बढ़ने की चुनौती

भाजपा के सामने सहयोगी दलों के दबाव से मुक्त होकर बढ़ने की चुनौती है। एनडीए की अगुआई कर रही भाजपा को पता है कि दबाव में आने पर पश्चिम में रालोद, जबकि पूर्वांचल में निषाद पार्टी एवं सुभासपा को ज्यादा सीटें देनी होंगी, जबकि काशी एवं मिर्जापुर के आसपास अपना दल-एस को साधकर रखना होगा।

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