मोर्चे पर भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, सीएम योगी आदित्यनाथ और असम से सीएम हिमंता बिस्वा सरमा

संतोष शुक्ल, लखनऊ: भारतीय जनता पार्टी के अभियानों को कई बार सांस्कृतिक और धार्मिक मंच देकर चुनावी अनुष्ठान सजा लेती है। एक ऐसा ही आयोजन सात अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में होगा।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा गुजरात के वडनगर की शर्मिष्ठा झील से पवित्र जल लेकर सात अक्टूबर को काशी पहुंचने वाले कार्यकर्ताओं का गोकुलधाम पर घंटा, घड़ियाल, मंत्रोच्चार एवं हर-हर महादेव की गूंज के बीच पुष्पवर्षा कर स्वागत करेंगे। उन्हें नमो घाट और फिर क्रूज से ललिता घाट ले जाकर काशी विश्वनाथ का दर्शन और जलाभिषेक कराया जाएगा।

पार्टी ने वडनगर-काशी यात्रा पर तमिलनाडु, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, बंगाल एवं सिक्कम समेत कई राज्यों के कार्यकर्ताओं को भेजकर जहां अभियान को राष्ट्रीय स्वरूप दिया, वहीं मुख्यमंत्री के रूप में तीन मुखर स्वरों को काशी से वडनगर के बीच मंच पर उतारकर हार्डकोर हिंदुत्व का भी बड़ा संदेश देगी। राजनीतिक पंडित इसे वाराणसी को राजनीतिक तीर्थ एवं नई प्रयोगशाला बनाने का संकेत बता रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे होने पर 17 सितंबर को उनके जन्म स्थान वडनगर (गुजरात) से कार्यक्षेत्र काशी के बीच दोनों तरफ कुल एक हजार कार्यकर्ताओं को गंगा समेत अन्य पवित्र नदियों का जल लेकर भेजा गया। बाइक यात्रा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान एवं महाराष्ट्र जैसे भाजपा शासित राज्यों से गुजर रही है, जहां संबंधित कई सीमाओं पर मुख्यमंत्रियों ने स्वागत किया।

यह सभी यात्री रात्रि विश्राम एवं चौपाल के बहाने केंद्र एवं राज्य सरकार का फीडबैक भी जुटा रहे हैं। वो प्रभावी स्थानीय चुनावी मुद्दों, सरकार उपलब्धियों के साथ ही जनता के मिजाज पर रिपोर्ट बनाकर अपनी प्रदेश इकाइयों को देंगे।

अभियान का राजनीतिक महत्व इस बात से भी पता चलता है कि 17 सितंबर को काशी से वडनगर निकले बाइक सवारों को का मनोबल बढ़ाने के लिए रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू समेत कई अन्य पहुंचे थे। वहीं, वडनगर से काशी के लिए निकले कार्यकर्ताओं को गृह मंत्री अमित शाह एवं मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने हरी झंडी दी थी।

अब काशी से वडनगर पहुंचने वालों का स्वागत बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी करेंगे। काशी के क्षेत्रीय अध्यक्ष अशोक चौरसिया ने बताया वडनगर से आने वालों का गोकुलधाम पर भव्य स्वागत होगा। यहां से पांच सौ से ज्यादा यात्री राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ दर्शन करने जाएंगे।