अंतिम पल में भाजपा की नेशनल टीम से कटे यूपी के दो नाम, राष्ट्रीय पदाधिकारी का फोन आने पर नाम बदलने की चर्चा

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। भाजपा की राष्ट्रीय टीम में उत्तर प्रदेश से आठ चेहरों को मौका मिला है, लेकिन 10 नामों पर सहमति बन गई थी। राष्ट्रीय नेतृत्व ने सूची टाइप होने से पहले दो नामों पर कैंची चला दी। राष्ट्रीय संगठन की दावेदारी की रेस में रहे कई नामों को झटका भी लगा है। इससे पहले जेपी नड्डा की सितंबर 2020 की टीम में यूपी के 11, जबकि जुलाई 2023 की टीम में छह चेहरों को राष्ट्रीय टीम में जगह मिली थी।

उत्तर प्रदेश के पूर्व जलशक्ति मंत्री एवं संगठन के कुशल रणनीतिकार महेंद्र सिंह का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में था। माना जा रहा था कि उन्हें क्षत्रिय समीकरण बरकरार रखते हुए अरुण सिंह की जगह महामंत्री बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह कई राज्यों के प्रभारी भी रहे हैं।

मथुरा से विधायक एवं प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री श्रीकांत शर्मा पहले राष्ट्रीय टीम में रहे हैं। इस बार उनकी वापसी की उम्मीद थी, जिसे झटका लगा है। किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर का नाम राष्ट्रीय मंत्री के रूप में चर्चा में था, लेकिन उन्हें अवसर नहीं मिला।

जेपी नड्डा की टीम में 2023 में राष्ट्रीय मंत्री बनाए गए गुर्जर चेहरा सुरेंद्र नागर के प्रमोट किए जाने की चर्चा थी, लेकिन वह दोबारा अवसर नहीं पा सके। मेरठ की रहने वाली पूर्व राज्यसभा सदस्य कांता कर्दम दलित कोटे से राष्ट्रीय टीम में दावा जता रही थीं, लेकिन वह प्रदेश और राष्ट्रीय दोनों में कहीं स्थान नहीं बना सकीं।