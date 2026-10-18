भाजपा महिला मोर्चा के 26 जिलाध्यक्षों के नाम घोषित, अशोका को अयोध्या और ममता को मथुरा की मिली जिम्मेदारी﻿

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष सरोज कुशवाहा ने 26 जिलों में नए जिलाध्यक्ष के नामों की घोषणा की है। अशोका द्विवेदी को अयोध्या महानगर और ममता भारद्वाज को मथुरा महानगर का जिलाध्यक्ष बनाया गया है।

भाजपा के पश्चिम क्षेत्र में सारिका गुप्ता को सहारनपुर महानगर, अजिता गुर्जर को मेरठ जिला, बबिता चौहान को मेरठ महानगर, कल्पना वर्मा को बुलंदशहर, सिद्धि प्रधान अग्रवाल को गाजियाबाद महानगर, पूजा शर्मा को हापुड़ और मोक्षिका शर्मा को संभल की जिम्मेदारी दी गई है।