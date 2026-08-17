पूर्व सांसद रेखा वर्मा को मिला लगातार अच्छे काम का पुरस्कार, भाजपा की राष्ट्रीय टीम में बरकरार

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। भाजपा के राष्ट्रीय संगठन में लगातार अपनी उपयोगिता साबित करने वाली पूर्व सांसद रेखा वर्मा को पार्टी ने नितिन नवीन की टीम में भी बरकरार रखा है। भाजपा ने राष्ट्रीय संगठन में पूर्व सांसद रेखा वर्मा को दूसरी बार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष घोषित किया है। कानपुर नगर की रहने वाली रेखा वर्मा का ससुराल लखीमपुर खीरी में है और वह धौरहरा से लोकसभा का चुनाव लड़ती हैं।

भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से वर्ष 2020 में घोषित राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की टीम में रेखा वर्मा को उपाध्यक्ष बनाया गया था। एक बार फिर नितिन नवीन ने 2027 विधानसभा चुनाव से पहले 13 सदस्यीय उपाध्यक्षों की घोषणा की, तो उसमें रेखा वर्मा का नाम शामिल है।

लखीमपुर-खीरी की धौरहरा लोकसभा सीट से पूर्व सांसद रेखा वर्मा को भाजपा की नई राष्ट्रीय टीम में लगातार तीसरी बार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। रेखा वर्मा 2014 और 2019 में धौरहरा से लगातार दो बार लोकसभा सांसद चुनी गई थीं। वर्ष 2019 में उन्हें पहली बार भाजपा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया था।

रेखा वर्मा ने 2014 के लोकसभा चुनाव में पहली बार चुनावी राजनीति में कदम रखा और धरहरा सीट से जीत दर्ज करने में कामयाबी हासिल की। उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद को हराकर लोकसभा में कदम रखा था। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में रेखा वर्मा को धौरहरा सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आनंद भदौरिया के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। इसके बावजूद उन्होंने संगठन में सक्रियता बनाए रखी। पार्टी नेतृत्व की ओर से लगातार तीसरी बार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलना उनके संगठनात्मक कद और सक्रिय भूमिका को दर्शाता है।

उत्तराखंड की सह-प्रभारी भी रह चुकी हैं रेखा वर्मा भाजपा में कई अहम जिम्मेदारियां संभाल चुकी हैं। वह उत्तराखंड की सह-प्रभारी रह चुकी हैं। इसके अलावा संसद की विभिन्न समितियों में भी सदस्य के रूप में काम किया है। लंबे समय से संगठन में सक्रिय रहने के कारण पार्टी में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है।