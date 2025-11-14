Language
    'जल्‍द खुलासा होगा...', बिहार में महागठबंधन की हार पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बड़ा बयान

    By Vinay Saxena Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 04:40 PM (IST)

    बिहार में एनडीए द्वारा बहुमत का आंकड़ा पार करने पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बयान सामने आया है। उन्‍होंने कहा, "जो कमियां रह गईं, हम उनकी समीक्षा करेंगे, लेकिन जो सरकार सत्ता में है, उसने पूरी बेईमानी की है, चोरी की है, पहले SIR से 65 लाख नाम हटाए, और महिलाओं के खातों में 10,000 रुपये जमा करके वोट खरीदे हैं... समाज, देश देख रहा है कि कैसे वे वोट चोरी कर रहे हैं। 

    एएनआई, लखनऊ। बिहार में एनडीए द्वारा बहुमत का आंकड़ा पार करने पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बयान सामने आया है। उन्‍होंने कहा, "जो कमियां रह गईं, हम उनकी समीक्षा करेंगे, लेकिन जो सरकार सत्ता में है, उसने पूरी बेईमानी की है, चोरी की है, पहले SIR से 65 लाख नाम हटाए, और महिलाओं के खातों में 10,000 रुपये जमा करके वोट खरीदे हैं... समाज, देश देख रहा है कि कैसे वे वोट चोरी कर रहे हैं। जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, उन्होंने चुनावों को प्रभावित करने के लिए कई एंगल अपनाए हैं और बहुत जल्द इसका खुलासा होगा।"

    इससे पहले सपा प्रमुख अखि‍लेश यादव ने कहा, "बिहार में जो खेल SIR ने किया है वो प. बंगाल, तमिलनाडू, यूपी और बाकी जगह पर अब नहीं हो पायेगा क्योंकि इस चुनावी साजिश का अब भंडाफोड़ हो चुका है। अब आगे हम ये खेल, इनको नहीं खेलने देंगे। CCTV की तरह हमारा ‘PPTV’ मतलब ‘पीडीए प्रहरी’ चौकन्ना रहकर भाजपाई मंसूबों को नाकाम करेगा। भाजपा दल नहीं छल है।"

     

    बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बंपर वोटिंग के बाद आज परिणाम सामने आएंगे, जिससे साफ हो जाएगा कि बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है। इसको लेकर वोटों की गिनती जारी है। रुझानों में NDA को बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए किसी दल या गठबंधन के पास 122 सीटें होना जरूरी है।