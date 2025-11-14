Bihar Chunav Result 2025: बिहार चुनाव में एनडीए की जीत पर CM योगी की प्रतिक्रिया, PM मोदी को लेकर कही बड़ी बात

Language
    By Ashish Mishra Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 04:51 PM (IST)

    बिहार चुनाव की मतगणना में बीजेपी के कई सीटों पर आगे रहने के बाद, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एनडीए की जीत पर खुशी जताई है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को बधाई दी और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। योगी ने इस जीत को विकास और सुशासन की नीतियों पर जनता का अटूट विश्वास बताया है।

    बिहार में एनडीए की जीत पर सीएम योगी की प्रतिक्रिया।

    डिजिटल डेस्क, लखनऊ। बिहार चुनाव के मतगणना के दौरान बीजेपी कई सीटों पर बढ़त बना चुकी है। इसी दौरान सीएम योगी ने एक्स पर पोस्ट कर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एनडीए की प्रचंड जीत पर कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। वहीं, सीएम योगी ने पीएम मोदी की भी तारीफ की।

    सीएम योगी ने एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा है कि बिहार विधान सभा चुनाव में भाजपा-एनडीए गठबंधन की प्रचंड विजय की समर्पित कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई एवं जनता-जनार्दन का अभिनंदन करता हूं।

    इसके अलावा, सीएम योगी ने लिखा कि यह ऐतिहासिक विजय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकासोन्मुख मार्गदर्शन और डबल इंजन सरकार की लोक-कल्याणकारी नीतियों पर बिहार की जनता के अटूट विश्वास की मुहर है।

    यह जनादेश विकास, सुशासन, समृद्धि और स्थिरता के उस मार्ग का समर्थन है, जिस पर नया बिहार आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहा है।