Bihar Chunav Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम पर अखिलेश यादव ने दी प्रतिक्रिया, अब SIR पर दोष
Akhilesh Yadav Reaction on Bihar Chunav Results 2025: बिहार में महागठबंधन की करारी हार पर अखिलेश यादव ने दावा किया है कि बिहार में एसआईआर ने खेल कर दिया और अब बंगाल, यूपी समेत अन्य राज्यों में इसे नहीं होने देंगे। अखिलेश यादव ने शुक्रवार को अपने एक्स हैंडल पर प्रतिक्रिया दी।
राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रुझानों में एनडीए की बढ़त पर सर ही सारा दोष मढ़ दिया है। इतना ही नहीं अखिलेश यादव ने महागठबंधन की आगे की योजना भी बता दी है।
बिहार में महागठबंधन की करारी हार पर अखिलेश यादव ने दावा किया है कि बिहार में एसआईआर ने खेल कर दिया और अब बंगाल, यूपी समेत अन्य राज्यों में इसे नहीं होने देंगे। अखिलेश यादव ने शुक्रवार को अपने एक्स हैंडल पर प्रतिक्रिया दी।
उन्होंने लिखा कि बिहार में जो खेल SIR ने किया है वो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडू, उत्तर प्रदेश और बाकी जगह पर अब नहीं हो पायेगा, ,क्योंकि इस चुनावी साजिश का अब भंडाफोड़ हो चुका है। अब आगे हम ये खेल, इनको नहीं खेलने देंगे। CCTV की तरह हमारा ‘PPTV’ मतलब ‘पीडीए प्रहरी’ चौकन्ना रहकर भाजपाई मंसूबों को नाकाम करेगा। भाजपा दल नहीं छल है।
अखिलेश यादव ने महागंठबंधन के खराब प्रदर्शन का ठीकरा एसआईआर पर फोड़ा है। उन्होंने दावा किया है कि बिहार में एसआईआर ने खेल कर दिया है। बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में उतरे महागठबंधन की करारी हार काे अखिलेश यादव ने एसआईआर का खेल बताया है। एनडीए के प्रभावशाली प्रदर्शन ने गृह मंत्री अमित शाह की उस आत्मविश्वास भरी टिप्पणी सही साबित होते नजर आ रही है, जिसमें उन्होंने कहा था कि बिहार में एनडीए जबरदस्त प्रदर्शन करने जा रहा है।
