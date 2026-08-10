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    बहराइच में नेपाल सीमा पर सुरक्षा में बड़ी चूक, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का बैरिकेड तोड़कर नेपाल में दाखिल हो गया कार सवार

    By Digital Desk Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Mon, 10 Aug 2026 01:02 PM (IST)

    Security Lapse on Border: आईसीपी के सुरक्षा सलाहकार ने थाने में तहरीर देकर कहा है कि जवानों के रोकने पर वाहन उन पर चढ़ाने का प्रयास किया गया। तेज गति ...और पढ़ें

    HighLights

    1. बहराइच पुलिस ने दर्ज कराई एफआईआर, भारत के साथ नेपाल पुलिस भी कर रही पड़ताल

    2. रूपईडीहा की भारत-नेपाल सीमा पर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट से कार सवार ने तोड़ी सुरक्षा बैरिकेड

    डिजिटल डेस्क, बहराइच। भारत और नेपाल सीमा पर बीते कई महीने से जारी घुसपैठ के बीच रविवार को सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है। बहराइच में रूपईडीहा की भारत-नेपाल सीमा पर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट से कार सवार सुरक्षा बैरिकेड तोड़कर नेपाल की सीमा में दाखिल हो गया।

    कार चालक के इस दुस्साहस के बाद भारत और नेपाल की पुलिस के साथ एसएसबी भी सक्रिय हो गई। घटना के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर कार चालक की तलाश शुरू कर दी है। भारतीय पुलिस के साथ नेपाल में भी कार सवार की तलाश की जा रही है।

    बहराइच में रूपईडीहा के भारत-नेपाल सीमा पर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट (ICP) के पास 9 अगस्त 2026 को दोपहर करीब तीन बजे एक तेज रफ्तार कार (संख्या UP 40 AR 7224) सुरक्षा बैरियर और स्पीड गेट को टक्कर मारकर तोड़ते हुए अंदर घुस गई और फरार हो गई। नौ अगस्त को दोपहर तीन बजे रूपईडीहा इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट (ICP) / LPAI परिसर के पास हुई इस घटना को बड़ी सुरक्षा चूक माना जा रहा है।

    चेक पोस्ट से बिना अनुमति के संदिग्ध कार मुख्य गेट और बैरियर को तोड़कर अंदर दाखिल हुई। एसएसबी (SSB) और एलपीएआई (LPAI) के सतर्क जवानों ने गेट बंद करने का प्रयास किया, लेकिन चालक दोबारा गतिरोधक गेट को तोड़कर भाग निकला। आईसीपी मैनेजर की तहरीर पर रुपईडीहा थाने में अज्ञात कार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया और तलाश जारी है।

    खबरें और भी

    रुपईडीहा में भारत-नेपाल सीमा पर इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट संचालित है। इसकी सुरक्षा के लिए एसएसबी व गार्ड जवानों की तैनाती है। सुरक्षा के बीच चार पहिया वाहन सवार जांच से बचने के लिए गेट को तोड़ दिया। इसके बाद चार पहिया वाहन लेकर जिला मुख्यालय की ओर चला गया।

    Nepal CAr

    आईसीपी के सुरक्षा सलाहकार ने थाने में तहरीर देकर कहा है कि जवानों के रोकने पर वाहन उन पर चढ़ाने का प्रयास किया गया। तेज गति में वाहन जाने पर एक बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई है। वाहन में कौन था, क्यों इस तरह भागा। थानाध्यक्ष हरेंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि वाहन नंबर से मालिक व अन्य की तलाश की जा रही है। उनके पकड़े जाने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है।

    सीसी कैमरे से इनपुट ढूंढ़ रही सुरक्षा एजेंसियां

    कुछ दिन पहले रुपईडीहा बार्डर पार करते समय वारिस पंजाब दे के सक्रिय सदस्य संग अमेरिकी नागरिक समेत छह लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। अब प्रतिबंधित क्षेत्र में संदिग्ध के कार समेत घुसपैठ करने की घटना ने सुरक्षा एजेंसियों के भी होश उड़ा दिए हैं। घटना की बिंदुवार जांच को लेकर अधिकारी आसपास व हाईवे से लगे प्रतिष्ठानों में कैमरों के फुटेज को खंगाल रहे हैं,ताकि संदिग्ध के कार लेकर आईसीपी में घुसने की असल वजह सामने ला सकें। यह सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हो सकता है।

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    मटेरा के पास लावारिस मिली कार, अलर्ट पर छह थाने की फोर्स

    संदिग्ध कार के एलएपीआई में घुसते हुए गेट तोड़कर फरार होने की खबर सीमा क्षेत्र से लगे आधा दर्जन
    थानों व चौकियों को दी गई थी। पुलिस कर्मी हाईवे व प्रमुख सड़कों पर कों निकल आए। करीब तीन घंटे
    तक पुलिस वाहन को पकड़ने के लिए अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रिय रही। बताया जा रहा है कि वाहन शहर के बशीरगंज मोहल्ले का है। जो नानपारा मटेरा के बीच लावारिस हालत में पाया गया है। पुलिस कार को कब्जे में लेकर जांच कर रही है।

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