बुंदेलखंड को बड़ा तोहफा: चित्रकूट में बनेगी BEL की अत्याधुनिक रक्षा इकाई, 600 करोड़ रुपये मंजूर

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) रक्षा औद्योगिक गलियारा के चित्रकूट नोड में 600 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। कंपनी इस राशि से रक्षा उत्पादों के निर्माण की इकाई स्थापित करेगी।

परियोजना के तहत 562.5 करोड़ रुपये का प्रारंभिक निवेश प्रस्तावित है। भविष्य की रक्षा परियोजनाओं को शामिल करते हुए कंपनी ने 600 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश का प्रस्ताव इन्वेस्ट यूपी को दिया है।

प्रस्तावित इकाई में क्यूआरएसएम, एयर डिफेंस सिस्टम तथा नेक्स्ट जेनरेशन रडार सिस्टम जैसी अत्याधुनिक रक्षा परियोजनाओं के लिए विनिर्माण सुविधाओं के साथ समर्पित एमआरओ (मेंटीनेंस, रिपेयर व ओवरहाल) सुविधा विकसित किए जाने की योजना है।

600 करोड़ रुपये मंजूर

मंगलवार को मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में गठित उच्चस्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (एचएलईसी) की बैठक में बीईएल को चित्रकूट में निवेश के लिए लेटर ऑफ कम्फर्ट (एलओसी) प्रदान किए जाने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई।