जब 1857 के संग्राम में बेगम हजरत की अगुवाई में महिलाओं ने फूंका क्रांति का बिगुल, गांव-गांव सुलग उठी छी आजादी की चिंगारी

जागरण संवाददाता, लखनऊ। सन 1857 की क्रांति में जिन वीर महिलाओं ने उनके छक्के छुड़ाए थे, उनमें बेगम हजरत महल की अहम भूमिका रही। अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए अवध में इस क्रांति का नेतृत्व उन्होंने संभाला।

अपने नाबालिग बेटे को गद्दी पर बिठाकर उन्होंने दिन-रात अंग्रेजी सेना का डट कर सामना किया था। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाकर क्रांति की चिंगारी सुलगाई थी, जिसके बाद बहुत सी महिलाएं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए खड़ी हो गईं थीं।