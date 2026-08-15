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जब 1857 के संग्राम में बेगम हजरत की अगुवाई में महिलाओं ने फूंका क्रांति का बिगुल, गांव-गांव सुलग उठी छी आजादी की चिंगारी

By Mahendra Pandey Edited By: Shiv Govind Mishraa
Updated: Sat, 15 Aug 2026 03:32 PM (IST)

बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति में अवध में महिलाओं का नेतृत्व किया और अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभाला। उन्होंने ग्रामीण महिलाओं को संगठित कर तोप-बंदूक चलाना सिखाया, जिससे आजादी की चिंगारी गांव-गांव तक फैली।

इस फोटो को AI के माध्यम से तैयार किया गया है।

इस फोटो को AI के माध्यम से तैयार किया गया है।

HighLights

  1. बेगम हजरत महल ने 1857 क्रांति में अवध का नेतृत्व किया।

  2. महिलाओं को संगठित कर अंग्रेजों से डटकर मुकाबला किया।

  3. ग्रामीण क्षेत्रों में भी आजादी की चिंगारी सुलगाई गई।

जागरण संवाददाता, लखनऊ। सन 1857 की क्रांति में जिन वीर महिलाओं ने उनके छक्के छुड़ाए थे, उनमें बेगम हजरत महल की अहम भूमिका रही। अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए अवध में इस क्रांति का नेतृत्व उन्होंने संभाला।

अपने नाबालिग बेटे को गद्दी पर बिठाकर उन्होंने दिन-रात अंग्रेजी सेना का डट कर सामना किया था। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाकर क्रांति की चिंगारी सुलगाई थी, जिसके बाद बहुत सी महिलाएं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए खड़ी हो गईं थीं।

अवध के जमींदार से लेकर किसान और सैनिकों ने बेगम का पूरा सहयोग किया। बेगम हजरत महल हाथी पर सवार होकर रातो-दिन अंग्रेजों से मोर्चा लिया। अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करने की आवाज मेरठ से उठने के बाद तेजी से अवध तक भी पहुंच चुकी थी।

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अंग्रेजी हुकूमत के अत्याचार के खिलाफ अवध के लोगों में भी जबरदस्त गुस्सा था। बेगम हजरत महल की महिला सैनिक दल की कमान रहीमी ने संभाली थी। महिलाओं को तोप और बंदूक चलाना सिखाया गया, जिसके बाद इन महिलाओं ने अंग्रेजों से डटकर मुकाबला किया था। गदर में लखनऊ की हैदरीबाई ने अंग्रेजों की सूचनाएं क्रांतिकारियों तक पहुंचाने में अपनी भूमिका निभाई थी।

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वह भी रहीमी के सैनिक दल में शामिल हो गई थीं। अवध की क्रांति के दौरान एक समय ऐसा भी आया जब ब्रिटिश आयुक्त सर हेनरी लारेंस को रेजीडेंसी में अपने सिपाहियों व 1700 पुरुषों के साथ शरण लेनी पड़ी थी। 90 दिनों की घेराबंदी के बाद क्रांतिकारी उसके पास पहुंच पाए थे।