BBAU में पीजी स्किल कोर्स में आवेदन शुरू, मेरिट के आधार पर होगा एडमिशन; नोटिफिकेशन जारी

जागरण संवाददाता, लखनऊ। बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय (बीबीएयू) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए पीजी स्किल आधारित (नान-सीयूईटी) पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आनलाइन आवेदन प्रक्रिया गुरुवार से शुरू कर दी है। अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट bbaudm.samarth.edu.in/2026/ के माध्यम से 28 अगस्त तक पंजीकरण कर सकते हैं। प्रवेश मेरिट के आधार पर होगा।विश्वविद्यालय के कुलसचिव डा. अश्वनी कुमार सिंह ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया।

इस बार पीजी के पांच स्किल पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिए जाएंगे। इनमें फिल्म एंड थिएटर एक्टिंग एंड एडिटिंग में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पीजी डिप्लोमा, योग थेरेपी में पीजी डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन और एमबीए (एग्जीक्यूटिव) शामिल हैं।