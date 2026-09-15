बरेली में बनेगा पशु प्रजनन का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, पशुपालन विभाग और लीड्स जेनेटिक्स के बीच हुआ MoU

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। बरेली में उन्नत पशु प्रजनन संबंधी सेंटर आफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए मंगलवार को पशुपालन विभाग ने लीड्स जेनेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता (एमओयू) किया है। मंगलवार को पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह और अपर मुख्य सचिव पशुधन मुकेश कुमार मेश्राम की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया।