श्री लोधेश्वर महादेव में गंगा तट पर लाखों कांवड़ियों की भीड़, बाराबंकी प्रशासन ने लगाया सेवा शिविर
सावन के दूसरे सोमवार पर बाराबंकी के श्रीलोधेश्वर महादेवा में लाखों कांवड़ियों का रेला उमड़ा। प्रशासन ने लखनऊ-अयोध्या हाईवे और शहर में सेवा शिविर लगाकर ...और पढ़ें
HighLights
सावन के दूसरे सोमवार पर लाखों कांवड़िए श्रीलोधेश्वर महादेवा पहुंचे।
प्रशासन ने लखनऊ-अयोध्या हाईवे पर सेवा शिविर आयोजित किए।
कानपुर, लखनऊ सहित कई जिलों से कांवड़िए जलाभिषेक को आए।
प्रेम अवस्थी, बाराबंकी। श्रीलोधेश्वर महादेवा में गंगातट के लाखों कांवड़ियों का रेला देखने को मिला। सावन के दूसरे सोमवार को जलाभिषेक के लिए उत्साहित कांवड़ियों का रेला रविवार की रात भी चला। प्रशासन ने भी कड़ी मशक्तत की। लखनऊ-अयोध्या हाईवे, शहर के अंदर तथा गोंडा-बहराइच मार्ग पर सेवा शिविर आयोजित कराए।
लखनऊ की सीमा पर असेनी में चिकित्सा शिविर के साथ विश्राम और जलपान तथा फलाहार की व्यवस्था रही। शहर में नगर कोतवाली के सामने भी सेवा शिविर में रात भी सेवादार जटे रहे। कांवड़ियों के आने वाले जत्थों ने विश्राम और जल पान किया।
कांवड़िया गंगा नदी, गोमती और सरयू नदी से जल लेकर जलाभिषेक को आए। इनमें लखनऊ, कानपुर, उन्नाव उरई, जालौन तक के कांवड़िया महादेवा पहुंचे।
रात साढ़े 12 बजे शहर कोतवाली के सामने सेवा शिविर पर रुके कानपुर के सीताराम, चरनजीत, लवकुश, रामेश्वर व मनोज ने बताया कि वह लोग हर साल आते हैं। मनोज ने कहा कि पांच बार वह पैदल जा चुके हैं।
ट्रैक्टर-ट्रॉली से श्रीलोधेश्वर धाम जा रही महिलाओं में अनीता, सविता और जानकी ने बताया कि वह पहली बार जा रही हैं। लोधेश्वर की कृपा उनके परिवार पर है। कानपुर के ही रनिया गांव के युवाओं का जत्था भी मिला।
मोनू, मुकेश नैतिक व राम कुमार ने बताया कि वह लोग गंगा नदी के जाजमऊ स्थित चंदन घाट से जल भरकर शाम को निकले थे। पहले भी कई बार जा चुके हैं।
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