श्री लोधेश्वर महादेव में गंगा तट पर लाखों कांवड़ियों की भीड़, बाराबंकी प्रशासन ने लगाया सेवा शिविर

प्रेम अवस्थी, बाराबंकी। श्रीलोधेश्वर महादेवा में गंगातट के लाखों कांवड़ियों का रेला देखने को मिला। सावन के दूसरे सोमवार को जलाभिषेक के लिए उत्साहित कांवड़ियों का रेला रविवार की रात भी चला। प्रशासन ने भी कड़ी मशक्तत की। लखनऊ-अयोध्या हाईवे, शहर के अंदर तथा गोंडा-बहराइच मार्ग पर सेवा शिविर आयोजित कराए।

लखनऊ की सीमा पर असेनी में चिकित्सा शिविर के साथ विश्राम और जलपान तथा फलाहार की व्यवस्था रही। शहर में नगर कोतवाली के सामने भी सेवा शिविर में रात भी सेवादार जटे रहे। कांवड़ियों के आने वाले जत्थों ने विश्राम और जल पान किया।