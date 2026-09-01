मानकनगर में पुलिया किनारे मिला महिला का शव, हत्या की आशंका, पुलिस जांच में जुटी
लखनऊ के मानकनगर में डीआरएम पुलिया के पास एक 30 वर्षीय महिला का शव सड़क किनारे मिला, जिसके गले पर ...और पढ़ें
HighLights
लखनऊ के मानकनगर में महिला का शव मिला।
गले पर कसाव के निशान, हत्या की आशंका।
पुलिस जांच में जुटी, शिनाख्त नहीं हो पाई।
पुलिया किनारे मिला महिला का शव, हत्या का आरोप, मानकनगर की घटना, जांच जारी
जागरण टीम, लखनऊ। मानकनगर में सोमवार सुबह डीआरएम पुलिया के पास 30 वर्षीय महिला का शव सड़क किनारे मिला है। उसके कपड़े अस्त-व्यस्त थे और गले पर कसाव के निशान मिले।
परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस महिला की हत्या की आशंका जता रही है। हालांकि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का सही कारण स्पष्ट होगा।
सुबह करीब नौ बजे राहगीरों की नजर महिला के शव पर पड़ी तो उन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी। कुछ ही देर में मानकनगर पुलिस के साथ अपर पुलिस उपायुक्त मध्य जितेंद्र दुबे मौके पर पहुंचे। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए।
पुलिस के मुताबिक, महिला ने लाल रंग की छींटदार साड़ी पहन रखी थी और हाथों में हरी व लाल चूड़ियां थीं। काफी प्रयास के बावजूद देर शाम तक शव की शिनाख्त नहीं हो सकी।
पुलिस आसपास के थानों से भी गुमशुदगी की जानकारी जुटा रही है। पुलिस ने घटनास्थल की ओर आने-जाने वाले रास्तों पर लगे सीसी कैमरों की फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है।
जांच इस बिंदु पर भी की जा रही है कि महिला को कहीं और से लाकर शव यहां फेंका गया या वारदात इसी स्थान पर हुई। थानाप्रभारी के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।