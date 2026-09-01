मानकनगर में पुलिया किनारे मिला महिला का शव, हत्या की आशंका, पुलिस जांच में जुटी

पुलिया किनारे मिला महिला का शव, हत्या का आरोप, मानकनगर की घटना, जांच जारी

जागरण टीम, लखनऊ। मानकनगर में सोमवार सुबह डीआरएम पुलिया के पास 30 वर्षीय महिला का शव सड़क किनारे मिला है। उसके कपड़े अस्त-व्यस्त थे और गले पर कसाव के निशान मिले।

परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस महिला की हत्या की आशंका जता रही है। हालांकि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का सही कारण स्पष्ट होगा।

सुबह करीब नौ बजे राहगीरों की नजर महिला के शव पर पड़ी तो उन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी। कुछ ही देर में मानकनगर पुलिस के साथ अपर पुलिस उपायुक्त मध्य जितेंद्र दुबे मौके पर पहुंचे। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए।