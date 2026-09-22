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यूपी विधानसभा चुनाव के लिए आजाद समाज पार्टी ने जारी की 42 प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट, अब तक 87 नामों का एलान

By Santosh Shukla Edited By: Sachin Sharma
Published: Tue, 22 Sep 2026 12:49 PM (IST)Updated: Tue, 22 Sep 2026 12:50 PM (IST)

आजाद समाज पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 42 प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी की है। इस सूची में ...और पढ़ें

चंद्रशेखर

चंद्रशेखर

HighLights

  1. आजाद समाज पार्टी ने 42 विधानसभा प्रत्याशियों की सूची जारी की।

  2. सूची में 20 अनुसूचित जाति, 13 ओबीसी, 9 मुस्लिम चेहरे शामिल।

  3. राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर के निर्देश पर सूची जारी हुई।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी आजाद समाज पार्टी ने सोमवार को 42 विधानसभा प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी। सबसे ज्यादा 20 चेहरे अनुसूचित जाति के हैं। 13 ओबीसी और नौ मुस्लिम समाज से हैं। पार्टी अब तक 87 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर चुकी है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं नगीना के सांसद चन्द्रशेखर के निर्देश एवं प्रदेश कमेटी की संस्तुति पर प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी की गई।

जिला विधानसभा सीट प्रत्याशी का नाम
मुजफ्फरनगर मीरापुर रविंद्र भाटी
संभल चंदौसी रमेश गंधर्व
रामपुर स्वार इरफ़ान अल्वी
अमरोहा हसनपुर चौधरी शाहनवाज
बुलंदशहर सिकंदराबाद ललित भाटी
अलीगढ़ अलीगढ़ शहर फरीद अल्वी प्रधान
एटा मरहरा चंद्र प्रकाश
एटा जलेसर प्रवेंद्र कुमार
बरेली मीरगंज जावेद
बरेली भोजीपुरा खुर्शीद
लखीमपुर खीरी धौरहरा सुरेश चंद्र लोधी
सीतापुर सिधौली बाल गोविंद राजवंशी
हरदोई सांडी जय प्रकाश
उन्नाव बांगरमऊ मुसब्बिर खान
उन्नाव सफीपुर राज कुमार गौतम
उन्नाव मोहान मनोज कुमार
रायबरेली सरेनी केशवलाल रावत
अमेठी जगदीशपुर सुनील राज
अमेठी गौरीगंज दिनेश साहू
सुल्तानपुर सुल्तानपुर सदर अनीस अहमद खां
फर्रुखाबाद कायमगंज रविंद्र पाल सिंह
औरैया औरैया विजय जे गौतम
कानपुर देहात सिकंदरा रविंद्र पाल फौजी
कानपुर नगर घाटमपुर अर्पित आजाद
झांसी गरौठा पीतांबर पटेल
बांदा नरैनी सुनील कुमार वर्मा
प्रयागराज फूलपुर शाहिद अख़्तर खान
प्रयागराज करछना चंदन पासी
प्रयागराज सोरांव दिनेश चौधरी
बाराबंकी बाराबंकी सदर कपिल वर्मा पटेल
बाराबंकी हैदरगढ़ रामहेत रावत
अयोध्या गोसाईगंज डॉ. मनोज कुमार यादव
अंबेडकर नगर अकबरपुर महेंद्र राजभर
बहराइच बलहा जेपी राव
बलरामपुर बलरामपुर लालजी लहरी
गोंडा गोंडा सदर मोबीन अहमद
गोंडा गौरा सुरेश यादव
सिद्धार्थनगर इटवा कालीचरण यादव
मऊ मुहम्मदाबाद प्रेमचंद्र राम
चंदौली चकिया सिद्धार्थ प्राण बाहू
वाराणसी शिवपुर मनोज कुमार यादव
सोनभद्र रोबर्ट्सगंज राहुल कुमार

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