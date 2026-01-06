Language
    प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से चेतराम की आंखें हुई रोशन, यूपी में कई बुजुर्गों को मिल रहा लाभ

    By Ashok Kumar Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 05:19 PM (IST)

    प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना बुजुर्गों के लिए वरदान साबित हो रही है। इटौंजा सीएचसी में 1135 से अधिक बुजुर्गों के आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं। नगर चौगंव ...और पढ़ें

    अशोक कुमार, लखनऊ। बुजुर्गों के इलाज के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अब वरदान बन चुकी है। उनके स्वस्थ जीवन के लिए समस्या आड़े नहीं आ रही है। बुजुर्गों का कहना है कि जहां बुढ़ापे में इलाज के लिए कठिनाई होती है। वहीं आयुष्मान कार्ड उनके लिए मददगार साबित हो रहा है। इस योजना के तहत नगर चौगंवा के निवासी चेतराम बुजुर्ग की आंखें रोशन हो चुकी हैं।

    सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इटौंजा के अंतर्गत 70 वर्ष से अधिक आयु वाले बुजुर्गों के लिए यह योजना चलाई गई है। यहां अब तक 813 कार्ड बनाए जा चुके हैं। 816 लोगों के कार्ड बनाने का लक्ष्य था । जिससे लगभग शत प्रतिशत लक्ष्य की पूर्ति हो गई है। इस उम्र के ऊपर वाले वरिष्ठ बुजुर्गों के 322 वय वंदना कार्ड बनाए गए हैं। यह योजना वर्ष 2025,26 में लागू हुई थी। इसके अंतर्गत पांच लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलने का प्रावधान है।

    नगर चौगंवा गांव के निवासी चेतराम 72 वर्ष बुजुर्ग ने बताया बुढ़ापे के दिन घर के लोग भी धनराशि खर्च करने में मुंह फेर लेते हैं । ऐसे में देश के प्रधानमंत्री ने यह योजना लागू कर बुजुर्ग लोगों की जिंदगी बढ़ाने का काम किया है। बताया आंखों में मोतियाबिंद हो गया था। जिससे इस कार्ड से तुरंत इलाज मिल गया। अब वह आंखों से ठीक प्रकार देख सकते हैं। इसी गांव की शीला देवी 72 वर्ष ने बताया उनका आयुष्मान कार्ड सहजता से बन गया। जिससे अब वह पांच लाख तक का मुफ्त इलाज करा सकती हैं।

    सीएचसी इटौंजा के अधीक्षक डॉक्टर किसलय वाजपेई ने बताया सरकारी व निजी अस्पतालों में योजना के तहत पांच लाख तक रुपए की चिकित्सीय सुविधा ले सकते हैं। यदि कोई परेशानी होती है तो शिकायत कर सकते हैं।