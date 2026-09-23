'एक जनपद, एक व्यंजन': इंटरनेशनल ट्रेड शो में सजेगा अयोध्या का विशेष स्टॉल, स्वाद से लेकर MSME तक का होगा जलवा

डिजिटल डेस्क, अयोध्या। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो (यूपीआईटीएस-2026) का चतुर्थ संस्करण इस बार अयोध्या की सांस्कृतिक मिठास और औद्योगिक कौशल का साक्षी बनने जा रहा है। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में 25 से 29 सितंबर तक आयोजित होने वाले इस भव्य व्यापार मेले में रामनगरी की प्रसिद्ध कुल्हड़ वाली दही-जलेबी और खुरचन पेड़ा वैश्विक मेहमानों का स्वाद बढ़ाएंगे। इसके साथ ही, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) सेक्टर के तहत अयोध्या की चिकनकारी और बैटरी निर्माण के उत्पाद भी अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी धमक दर्ज कराएंगे।

'एक जनपद, एक व्यंजन' से सजेगा स्वाद का बाजार जिला उद्योग प्रतिष्ठान और उद्यमिता विकास केंद्र की तैयारियों के अनुसार, ट्रेड शो में अयोध्या के व्यंजनों को खास तरजीह दी जा रही है। 'एक जनपद एक व्यंजन' योजना के अंतर्गत छोटी देवकाली क्षेत्र के दीप नारायण मौर्या लाइव किचन में अपनी मशहूर 'कुल्हड़ वाली दही-जलेबी' पेश करेंगे। वहीं, पम्मी मौर्या फूड पैकेजिंग श्रेणी में अयोध्या का पारंपरिक 'खुरचन पेड़ा' प्रदर्शित करेंगी। इन व्यंजनों को वैश्विक मंच पर परोसने का उद्देश्य अयोध्या की समृद्ध खान-पान संस्कृति को नई पहचान दिलाना है।

एमएसएमई सेक्टर से चिकनकारी और बैटरी उत्पादों का प्रदर्शन स्वाद के साथ-साथ अयोध्या का औद्योगिक और हस्तशिल्प कौशल भी यूपीआईटीएस का प्रमुख आकर्षण होगा। एमएसएमई श्रेणी के तहत, रामनगर धौरहरा की पूनम सिंह चिकनकारी के बेहतरीन उत्पाद लेकर इस मेले में भाग ले रही हैं, जो रामनगरी की पुरानी हस्तशिल्प परंपरा को दर्शाएंगे। वहीं, मुमताजनगर के सूरजकान्त बैटरी निर्माण से जुड़े उत्पाद प्रदर्शित करेंगे। ये औद्योगिक उत्पाद जिले में स्थानीय उद्यमिता और रोजगार सृजन की अपार क्षमता को रेखांकित करते हैं।

सांस्कृतिक पहचान के साथ नए व्यावसायिक अवसरों की राह अयोध्या के संदर्भ में ये उत्पाद केवल वस्तुएं नहीं हैं, बल्कि ये उसकी सांस्कृतिक और औद्योगिक पहचान का प्रतीक हैं। व्यापार मेले में इन पारंपरिक व्यंजनों और एमएसएमई उत्पादों के प्रदर्शन से न केवल देश-विदेश के पर्यटकों और व्यापारियों का ध्यान आकर्षित होगा, बल्कि स्थानीय उद्यमियों को नए बाजार, व्यावसायिक साझेदारियां और विस्तार के बड़े अवसर भी मिलेंगे। यह पहल अयोध्या की आर्थिक अर्थव्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने का काम करेगी।