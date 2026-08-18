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अयोध्या में होटल निर्माण पर लगी रोक हाई कोर्ट ने हटाई, कहा- यूपी सरकार छह सप्ताह में ले फैसला

By Digital Desk Edited By: Ashish Mishra
Updated: Tue, 18 Aug 2026 10:57 PM (IST)

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अयोध्या में प्रस्तावित 'रामाकुलम रीजेंसी' होटल के निर्माण पर लगी रोक हटा दी है। कोर्ट ने आवास विकास परिषद के अधिग्रहण आदेश को रद करते हुए राज्य सरकार को छह सप्ताह में भूमि को अधिग्रहण से मुक्त करने का निर्देश दिया।

अयोध्या में होटल निर्माण पर लगी रोक हाई कोर्ट ने हटाई।

अयोध्या में होटल निर्माण पर लगी रोक हाई कोर्ट ने हटाई।

HighLights

  1. अयोध्या में 'रामाकुलम रीजेंसी' होटल निर्माण पर रोक हटी।

  2. हाई कोर्ट ने आवास विकास परिषद का अधिग्रहण आदेश रद किया।

  3. राज्य सरकार को छह सप्ताह में भूमि मुक्त करने का निर्देश।

विधि संवाददाता, लखनऊ। अयोध्या में राज्य की निवेश एवं पर्यटन नीति के तहत प्रस्तावित होटल ‘रामाकुलम रीजेंसी’ के निर्माण पर लगी रोक को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने हटा दिया है। कोर्ट ने आवास विकास परिषद के उस आदेश को रद कर दिया, जिसके जरिये होटल परियोजना वाली जमीन को अधिग्रहण की कार्रवाई में शामिल किया गया था। कोर्ट ने राज्य सरकार को छह सप्ताह में कानून के तहत भूमि को अधिग्रहण से मुक्त करने के संबंध में निर्णय लेने का निर्देश दिया है।

न्यायमूर्ति आलोक माथुर और न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय की पीठ ने आवास आयुक्त की ओर से 29 मई 2024 को पारित आदेश को अवैध करार दिया। मामला अयोध्या के कुड़ाकेशवपुर उपरहार गांव की 2530 वर्ग मीटर भूमि से जुड़ा है। इस पर याची कल्पना निगम की होटल परियोजना प्रस्तावित थी।

अयोध्या विकास प्राधिकरण ने होटल का नक्शा 17 जुलाई 2023 को मंजूर किया था। इसके बाद आवास विकास परिषद ने 19 अगस्त 2023 को भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना जारी की। कोर्ट ने कहा कि नक्शा मंजूर होने के बाद अधिग्रहण की अधिसूचना जारी की गई, जबकि परियोजना के निर्माण की प्रक्रिया भी पहले शुरू हो चुकी थी।

पीठ ने कहा कि निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने जो नीतियां बनाई हैं, उनके तहत किए गए निर्णयों का विभागों को पालन करना चाहिए।

इन्वेस्ट यूपी की बैठकों में यह निर्णय लिया गया था कि जिन होटल परियोजनाओं के नक्शे अधिग्रहण की अधिसूचना जारी होने से पहले मंजूर हो चुके हैं, उन्हें अधिग्रहण से बाहर रखा जाएगा। कोर्ट ने कहा कि ऐसी नीतियों से निवेशकों में वैध अपेक्षा पैदा होती है।

सरकारी विभाग मनमाने ढंग से नीतिगत फैसलों से पीछे नहीं हट सकते। पीठ ने राज्य सरकार को आवास विकास परिषद अधिनियम की धारा 49 के तहत छह सप्ताह में भूमि को अधिग्रहण से मुक्त करने के संबंध में फैसला लेने का निर्देश दिया है।

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