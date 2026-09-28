अयोध्या दीपोत्सव-2026 में जलेंगे 30 लाख दीये, UPSTDC ने लॉन्च किया स्पेशल टूर पैकेज

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। दीपोत्सव-2026 में अयोध्या में इस साल 30 लाख दीये जलाने की तैयारी तैयारी चल रही है। 2100 ड्रोन का भव्य शो और 2100 बटुकों की सामूहिक सरयू आरती आकर्षण का केंद्र होगी। इस आयोजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम (यूपीएसटीडीसी) ने विशेष ‘दीपोत्सव अयोध्या’ टूर पैकेज भी तैयार किया है।

पर्यटन विभाग के अनुसार दीपोत्सव में प्रस्तावित रूपरेखा के अनुसार सात नवंबर को दीपोत्सव के दिन ड्रोन शो के साथ नौ नवंबर को भी इसका प्रदर्शन किया जाएगा। इसके अलावा 240 से अधिक मंदिर-मठों में दीप प्रज्ज्वलन, मल्टीमीडिया प्रोजेक्शन और लेजर शो भी होंगे।