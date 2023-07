पबजी गेम के जरिए नोयडा निवासी 24 साल के सचिन मीणा से दोस्ती की और दोस्ती के प्यार में बदलते ही काठमांडु में आकर सचिन से शादी कर ली। सीमा के चार बच्चे हैं। उनका पति गुलाम हैदर दुबई में नौकरी करता है। पांचवी तक पढ़ी महिला कराची से बच्चों को लेकर नेपाल आती है और वहां से नोयडा पहुंच जाती है। सीमा उर्दू हिंदी और अंग्रेजी बोलती हैं।

Seema Haider : एटीएस ने भी शुरू की सीमा हैदर मामले की जांच, ISI एजेंट होने का शक गहराया

Your browser does not support the audio element.

राज्य ब्यूरो, लखनऊः Seema Haider : पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर के भारत आने के मामले की जांच आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) ने भी शुरू कर दी है। पाकिस्तान के कराची से नेपाल के रास्ते नोयडा पहुंचने वाली सीमा हैदर पर आइएसआइ का एजेंट होने का शक है। उन्होंने पबजी गेम के जरिए नोयडा निवासी 24 साल के सचिन मीणा से दोस्ती की और दोस्ती के प्यार में बदलते ही नेपाल के काठमांडु में आकर सचिन से शादी कर ली। सीमा के चार बच्चे हैं। उनका पति गुलाम हैदर दुबई में नौकरी करता है। पांचवी तक पढ़ी महिला कराची से बच्चों को लेकर नेपाल आती है और वहां से नोयडा पहुंच जाती है। सीमा फर्राटेदार उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी बोलती हैं। इसीलिए एजेंसीज को आशंका है कि कहीं वह आइएसआइ द्वारा भेजी गई एजेंट तो नहीं है। नोयडा में फर्जी कहानी बताकर किराए का मकान लेने के बाद वकील के जरिए फर्जी दस्तावेज बनवाने गई तो पोल खुल गई। इसके बाद नोयडा और गाजियाबाद पुलिस सीमा के मामले की जांच कर रही है। अब इस मामले की तकनीकी जांच के लिए पुलिस ने एटीएस की भी मदद मांगी है। एटीएस ने भी अपने स्तर से सीमा हैदर की कुंडली खंगालनी शुरू कर दी है।

Edited By: Mohammed Ammar