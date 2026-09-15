एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला पहुंचे लखनऊ, छात्रों के साथ शेयर की अपनी स्पेस जर्नी की कहानी

जागरण संवाददाता, लखनऊ। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला मंगलवार को लखनऊ पहुंचे। यहां उन्होंने विद्यार्थियों के बीच अपने जीवन के अनुभव साझा किए।

उन्होंने बताया कि कैसे चार एस्ट्रोनॉट आए और एक मिशन पर काम किया। इसे डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखा कर समझाया, जिसमें अंतरिक्ष यात्रा पर जाने से लेकर वहां प्रयोग करने और सफल भारत लौटने की कहानी थी।

इस दौरान उन्होंने कहा कि, 'जब आप पृथ्वी छोड़कर अंतरिक्ष में जाते हैं तो अलग फीलिंग होती है। कोई क्षेत्र नहीं, कोई शहर नहीं, लखनऊ नहीं। कोई एरिया पहचान में नहीं आता। मान लीजिए किसी एलियन से मुलाकात होती है और वह पूछता है कि आप कहां से हैं तो आप कहेंगे कि आई एम फ्रॉम अर्थ न कि आई एम फ्रॉम लखनऊ।'