UP News: लोक निर्माण विभाग में किए गए तबादलों पर एसोसिएशन ने उठाए सवाल

लखनऊ, राज्य ब्यूरो। स्थानांतरण नीति के तहत लोक निर्माण विभाग में किए गए तबादलों पर लोनिवि मिनिस्टीरियल एसोसिएशन ने सवाल उठाए हैं। इसे लेकर एसोसिएशन की तरफ से विभागीय मुख्यालय पर प्रदेश स्तरीय धरना दिया गया। धरने को संबोधित करते हुए एसो. के प्रांतीय महामंत्री जेपी पांडेय ने कहा कि स्थानांतरण नीति को सही ढंग से लागू करने की मांग कई दिनों से की जा रही थी, लेकिन मांग को गंभीरता से नहीं लिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि अधीक्षण अभियंता कानपुर नगर कन्हैया झा ने मांग सुनने की बजाय एसोसिएशन को ही फर्जी बताकर कानपुर नगर के अध्यक्ष सुरेश कुमार को निलंबित कर मुख्यालय को गलत रिपोर्ट भेज दी। इसलिए एसो. की तरफ से अधिकारियों की तानाशाही के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा।

Edited By: Vinay Saxena