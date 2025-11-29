भ्रष्टाचार के मामले में ARTO पुष्पांजलि को राहत, बिना कोर्ट की अनुमति के गिरफ्तारी नहीं

विधि संवाददाता, लखनऊ। रायबरेली के लालगंज कोतवाली में भ्रष्टाचार मामले में दर्ज एफआईआर में एआरटीओ पुष्पांजलि मित्र गौतम को हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच से पूरी राहत मिल गई है।

पुष्पांजलि मित्र गौतम की याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि चुंकि दर्ज मामले में लगी धाराओं में सजा अधिकतम 7 वर्ष तक की ही है लिहाजा पुलिस बीएनएसएस की धारा 353 के प्रावधानों का अनुपालन करेगी तथा समुचित कारण दर्शाते हुए, संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही गिरफ्तारी की जाएगी।