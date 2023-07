उत्‍तर प्रदेश में 20 जुलाई से सेना की भर्ती रैली शुरु होने वाली है। अग्निपथ योजना के तहत सेना भर्ती रैली प्रदेश के छह ज‍िलों में होनी है। जो 16 जनवरी तक चलेगी। मुख्‍य सच‍िव दुर्गा शंकर म‍िश्र ने इससे संबंध‍ित सभी तैयार‍ियों को पूरा करने के न‍िर्देश द‍िए हैं। फतेहगढ़ बड़ौत लखनऊ आगरा अमेठी एवं गोरखपुर में होने वाली भर्ती रैली के दौरान ही कांवड यात्रा भी होगी।

Army Recruitment Rally UP: यूपी के छह ज‍िलों में होगी सेना की भर्ती रैली

लखनऊ, राज्य ब्यूरो। 20 जुलाई से अगले वर्ष 16 जनवरी तक छह जिलों में होने वाली सेना की भर्ती रैली को लेकर मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि समय से पहले सारी तैयारियां पूरी कर ली जाएं। अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की होनी वाली भर्ती की तैयारियों को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि फतेहगढ़, बड़ौत, लखनऊ, आगरा, अमेठी एवं गोरखपुर में होने वाली भर्ती रैली के दौरान ही कांवड यात्रा भी चल रही होगी। इसलिए कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त रखा जाए, जिससे अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार की समस्या न होने पाए। रैली स्थलों पर बरसाती पानी के जमाव से बचने के लिए वाटर सक्शन पंपों की पहले से व्यवस्था कर ली जाए। साथ ही रहने-खाने व बिजली की उपलब्धता के इंतजाम रखे जाएं। मुख्य सचिव ने युवाओं के लिए पेयजल व शौचालयों के साथ चिकित्सा सुविधाओं के भी व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने परिवहन विभाग को निर्देश दिया है कि भर्ती स्थल तक युवाओं को आने-जाने के लिए बसों की व्यवस्था करवाई जाए। भर्ती के लिए आने वाले अभ्यर्थियों का पंजीकरण करवाने के भी निर्देश उन्होंने दिए हैं। रैली के प्रबंधों के लिए अपर जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक स्तर के एक-एक अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में तैनात किए जाने का निर्णय लिया गया। बैठक में अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन जितेंद्र कुमार, प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पार्थ सारथी सेन शर्मा, मेजर जनरल मनोज तिवारी समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। Agnipath Scheme Protest: अग्निपथ योजना को लेकर फैलाई जा रहीं कई अफवाह, जानिए- क्‍या है सच्‍चाई

