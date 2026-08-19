NDA में दरार का दावा सिर्फ अफवाह: आशीष पटेल बोले- 'उत्तर प्रदेश में फिर बनेगी पूर्ण बहुमत की सरकार'

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ। अपना दल (एस) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया है। कहा कि अपना दल ट्वीट और रीट्वीट का खेल नहीं खेलता, बल्कि जमीन पर जनता के बीच काम करने और अपने गठबंधन के साथ मजबूती से खड़े रहने में विश्वास करता है।

उन्होंने कहा कि एनडीए प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहा है। शायद इसी हकीकत से परेशान होकर विपक्ष दूसरे लोगों के शब्दों को अफवाह बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसा करते-करते खुद ही अफवाहों का वाहक बनता जा रहा है। जनता सब देख रही है और वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में अपना स्पष्ट जनादेश देने जा रही है।