18 साल की कॉर्पोरेट नौकरी छोड़ शुरू किया खुद का काम, 3000 महिलाओं को नई राह दिखाकर बदल दी जिंदगी

जागरण संवाददाता, लखनऊ। सफलता की राह अक्सर संघर्षों से होकर गुजरती है, लेकिन जब इरादे मजबूत हों, तो हर असफलता एक नई शुरुआत का माध्यम बनती है। कुछ ऐसी ही कहानी हैं लखनऊ के अलीगंज की अपर्णा मिश्रा की। लगभग 18 वर्षों तक कारपोरेट जगत में काम करने के बाद, उन्होंने उद्यमिता का मार्ग चुना। खुद तो एक सफल उद्यमी बनीं साथी तीन हजार महिला उद्यमियों को नई उड़ान दी।

अपर्णा मिश्रा ने जब साल 2008 में महिलाओं के लिए मेंटरशिप और नेटवर्किंग व्यवसाय शुरू किया। उन्होंने शिक्षा, ट्रेनिंग और रिक्रूटमेंट के क्षेत्र से शुरुआत की और 100-सीटर आउटबाउंड बीपीओ खड़ा किया, जिसे उन्होंने सात वर्षों तक सफलतापूर्वक संचालित किया।



इस यात्रा में बड़ा मोड़ तब आया जब आग लगने बीपीओ सेटअप नष्ट हो गया। दोबारा शुरुआत करने के बाद कान्ट्रैक्ट समाप्त होने से आर्थिक और भावनात्मक चुनौतियां और बढ़ गईं। इस मुश्किल दौर ने उन्हें जीवन का सबसे बड़ा सबक दिया। मजबूती और एक सही 'सपोर्ट सिस्टम' की अहमियत।



आइआइटी कानपुर से शुरू की एक नई यात्रा



उद्यमिता को गहराई से समझने के लिए उन्होंने आइएसबी हैदराबाद में वीमेन इंटरप्रेन्योरशिप कार्यक्रम किया। इसके बाद उन्होंने आइआइटी कानपुर के इनक्यूबेशन प्रोग्राम में सोशल एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप्स को मेंटर करना शुरू किया।