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अंसल ग्रुप पर धोखाधड़ी के दो और मुकदमे, 45 लाख रुपये हड़पने का आरोप

By Ayushman Pandey Edited By: Vivek Shukla
Updated: Sun, 30 Aug 2026 10:21 AM (IST)

अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के खिलाफ सुशांत गोल्फ सिटी में प्लॉट के नाम पर धोखाधड़ी के दो और मुकदमे ...और पढ़ें

तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

HighLights

  1. अंसल प्रॉपर्टीज पर दो नए धोखाधड़ी के मुकदमे।

  2. सुशांत गोल्फ सिटी में प्लॉट के नाम पर ठगी।

  3. चेयरमैन सुशील अंसल समेत आठ अधिकारी नामजद।

जागरण संवाददाता, लखनऊ। सुशांत गोल्फ सिटी में एलडीए अप्रूव्ड प्लाट देने के नाम पर रकम हड़पने के आरोप में अंसल प्रापर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के खिलाफ दो और मुकदमे दर्ज हुए हैं। दोनों मामलों में कंपनी के चेयरमैन सुशील अंसल, वाइस चेयरमैन प्रणव अंसल समेत आठ अधिकारियों को नामजद किया गया है। पुलिस ने धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

रीवा निवासी ऋषिकांत शुक्ल ने तहरीर में बताया कि उनकी बहन अनू मिश्र ने वर्ष 2008 में सुशांत गोल्फ सिटी में 338 वर्गगज के प्लाट के लिए एग्रीमेंट कराया था। कंपनी ने एलडीए अप्रूव्ड प्लाट और नक्शा दिखाकर विकास के नाम पर करीब 12 लाख रुपये तथा रजिस्ट्री व चहारदीवारी के लिए पांच लाख रुपये लिए।

पारिवारिक समझौते के बाद प्लाट उनके नाम ट्रांसफर हुआ। आरोप है कि मौके पर जमीन ही उपलब्ध नहीं थी। न रजिस्ट्री हुई और न कब्जा मिला। दूसरे मामले में सफायर होम्स निवासी शिव प्रसाद उपाध्याय ने बताया कि उनकी दिवंगत पत्नी अनीता उपाध्याय ने 2008 में 402 वर्गगज के प्लाट के लिए आठ लाख रुपये एडवांस देकर एग्रीमेंट किया था।

इसके बाद विकास के नाम पर 12 लाख और रजिस्ट्री व चहारदीवारी के लिए पांच लाख रुपये लिए गए। कुल करीब 28 लाख रुपये लेने के बाद भी न रजिस्ट्री हुई, न कब्जा मिला।

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पत्नी की 2020 में मृत्यु के बाद कंपनी कार्यालय के चक्कर लगाने पर भी टालमटोल का आरोप है। दोनों मामलों में प्रेसिडेंट अरुण मिश्र, सीईओ दिनेश गुप्ता और लैंड इंचार्ज योगेश गहवा समेत अन्य अधिकारियों को भी नामजद किया गया है।