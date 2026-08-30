अंसल ग्रुप पर धोखाधड़ी के दो और मुकदमे, 45 लाख रुपये हड़पने का आरोप

जागरण संवाददाता, लखनऊ। सुशांत गोल्फ सिटी में एलडीए अप्रूव्ड प्लाट देने के नाम पर रकम हड़पने के आरोप में अंसल प्रापर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के खिलाफ दो और मुकदमे दर्ज हुए हैं। दोनों मामलों में कंपनी के चेयरमैन सुशील अंसल, वाइस चेयरमैन प्रणव अंसल समेत आठ अधिकारियों को नामजद किया गया है। पुलिस ने धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

रीवा निवासी ऋषिकांत शुक्ल ने तहरीर में बताया कि उनकी बहन अनू मिश्र ने वर्ष 2008 में सुशांत गोल्फ सिटी में 338 वर्गगज के प्लाट के लिए एग्रीमेंट कराया था। कंपनी ने एलडीए अप्रूव्ड प्लाट और नक्शा दिखाकर विकास के नाम पर करीब 12 लाख रुपये तथा रजिस्ट्री व चहारदीवारी के लिए पांच लाख रुपये लिए।