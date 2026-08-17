रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के संसदीय क्षेत्र लखनऊ के एक और आरओबी, रकाबगंज रेलवे क्रासिंग पर बनेगा सेतु

जागरण संवाददाता, लखनऊ। पुराने लखनऊ की घनी आबादी और चौबीसों घंटे व्यस्त रहने वाले रकाबगंज रेलवे क्रासिंग पर रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) बनाने की कवायद तेज हो गई है।

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के प्रस्ताव पर उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम ने रकाबगंज रेलवे क्रासिंग का सर्वे कराया है और उस पर अब आरओबी का प्रस्ताव भी रक्षामंत्री व लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह के कहने पर शामिल किया गया है।

आरओबी के बनने से तीन लाख से अधिक लोगों को सहूलियत होगी। वर्तमान में यहां घंटों जाम लगा रहता है। आवागमन में स्थानीय लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी उठानी पड़ती है। यह आरओबी गंगा प्रसाद नादान महल रोड के सामने रकाबगंज क्रासिंग पर बनाया जाएगा।

अधिकारियों के मुताबिक ऐशबाग लखनऊ सिटी स्टेशनों के मध्य सम्पार संख्या 5-ए (रकाबगंज क्रासिंग) पर दो लेन आरओबी बनने का रास्ता साफ हुआ है। इसके बनने से पांडेयगंज, यहियागंज, सिटी स्टेशन, कुंडरी रकाबगंज, मौलवीगंज, दुगांवा, रस्तोगी नगर सहित एक दर्जन से अधिक क्षेत्रों के लोगों को लाभ होगा। इस आरओबी के बनने से सड़क चौड़ी हो जाएगी, आवागमन में सुविधा होगी।

लखनऊ व्यापार मंडल के अध्यक्ष अमरनाथ मिश्र कहते हैं कि इस आरओबी की मांग लंबे समय से चल रही है। अगर यह बनता है तो एक बड़ी आबादी के साथ ही आने वाले पीढ़ियों को राहत मिलेगी।बाजार होने के कारण यहां लखनऊ के आसपास के कई जिलों के व्यापारी, व्यापार के सिलसिले में आते हैं। त्योहारों में स्थिति और अधिक खराब हो जाती है। नया आरओबी जरूर राहत देगा।