न्यूयार्क में भी दिखाई जाएगी 'चौक यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर', अमृतलाल नागर के जीवन पर आधारित है डॉक्यूमेंट्री

महेन्द्र पाण्डेय, लखनऊ। पद्मभूषण से अलंकृत साहित्यकार अमृतलाल नागर के जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री 'चौक यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर' अगले माह न्यूयार्क में प्रदर्शित की जाएगी। वहां भारतीय दूतावास के सहयोग से इसकी स्क्रीनिंग की जाएगी।

गत वर्ष नवंबर में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (आईएफएफआई) व जागरण फिल्म फेस्टिवल (जेएफएफ) में प्रदर्शित की जा चुकी इस डॉक्यूमेंट्री के अगले पड़ाव मध्य प्रदेश सहित देश-विदेश के अन्य शहर होंगे। इसे विश्वविद्यालयों में भी दिखाया जाएगा।

इस डॉक्यूमेंट्री का निर्देशन नागर परिवार की सविता शर्मा नागर व राजेश अमरोही ने किया है। इसे बनाने में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सदस्य सचिव सच्चिदानंद जोशी ने सहयोग किया है।

सविता ने बताया कि यह डॉक्यूमेंट्री 17 अगस्त 1916 को जन्मे अमृतलाल नागर के जीवन, उनके साहित्य और चौक जैसे स्थलों से उनके आत्मीय संबंध को दर्शाती है। इसमें 'ये कोठेवालियां', 'मानस का हंस', 'नाच्यो बहुत गोपाल', 'खंजन नयन', 'गदर के फूल', 'अमृत और विष', 'बूंद और समुद्र', 'हम फिदा-ए-लखनऊ', 'एकदा नैमिषारण्ये' आदि 10 उपन्यासों का विवरण है। उन्होंने इन कहानियों को कैसे और क्यों लिखा, उसे क्यों पढ़ें, इनके उत्तर डॉक्यूमेंट्री में मिलते हैं।

नागर जी ने अपने लेखन के माध्यम से जिस तरह भारतीय लोक संस्कृति, मानवीय संबंधों और सामाजिक चेतना को जीवंत किया, वो भी इसमें दर्शाया गया है। सविता ने कहा, 'चौक, चौक की गलियां और आम जन-जीवन ही नागर जी का विश्वविद्यालय बन जाते हैं और वह उस यूनिर्वसिटी के वाइस चांसलर। फिल्म का शीर्षक नागर जी की उसी लोकनिष्ठ दृष्टि को ध्यान में रखते हुए तय किया गया है।

यह डॉक्यूमेंट्री न केवल अमृतलाल नागर के जीवन को दर्शाती है, बल्कि उनके बहुचर्चित 10 उपन्यासों के दौर के सामाजिक संघर्ष की झांकी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से भी प्रस्तुत करती है। डॉक्यूमेंट्री देखकर हर कोई सहज ही समझ सकता है कि हमारे लेखक केवल लिखते नहीं हैं, बल्कि वे देश का इतिहास भी बताते हैं।'

अधूरी रही मुलायम सिंह की घोषणा चौक की जिस हवेली में अमृतलाल नागर ने अनेकों कृतियों की रचना की थी, आज वहां परिवार का कोई नहीं रहता। जर्जर हवेली से झांकती ईंटें अपनी अवस्था बता रहीं। नागर के परिवार ने उनकी जीवन यात्रा को डॉक्यूमेंट्री के जरिए देश-दुनिया में पहुंचाया, लेकिन जिस हवेली में उनकी अनेक यादें सिमटी हुई हैं, वह आज उपेक्षा का शिकार है।