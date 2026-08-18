'कुछ सितारे आसमान में चमकते हैं... कुछ खाकी पहनकर जमीन पर', अमिताभ बच्चन ने UP पुलिस के गीत को सराहा

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश पुलिस के पहले आधिकारिक गीत ‘खाकी का सितारा’ का जारी होते ही फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन ने अपने इंटरनेट मीडिया पर लिखा- 'कुछ सितारे आसमान में चमकते हैं… कुछ खाकी पहनकर जमीन पर।

बोले कि खाकी का सितारा म्यूजिक वीडियो नहीं, बल्कि यूपी पुलिस की जिम्मेदारियों और उसके कामकाज के अलग-अलग पहलुओं को सामने लाने का प्रयास है।

गीत में कानून-व्यवस्था से लेकर महिला सुरक्षा, ट्रैफिक मैनेजमेंट, तकनीक, आपदा एवं राहत कार्य, जनसेवा और रोजमर्रा की पुलिसिंग तक खाकी के अलग-अलग रंग दिखाई देते हैं। गीत की शूटिंग एक-दो दिन में नहीं, बल्कि महाकुंभ-25 से स्वतंत्रता दिवस- 26 तक अलग-अलग मौकों और परिस्थितियों में की गई। दरअसल, कानून-व्यवस्था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकताओं में है। ऐसे में ‘खाकी का सितारा’ के जरिए पुलिस ने उसी को अलग अंदाज में पेश किया है।