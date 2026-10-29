BJP कार्यसमिति की बैठक में शिरकत करेंगे अमित शाह, यूपी के 2850 भाजपाइयों के साथ चुनावी रणनीति पर करेंगे मंथन

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। भाजपा की चुनावी दिशा तय करने वाली प्रदेश कार्यसमिति की बैठक की तैयारी पूरी कर ली गई है। डा. राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय स्थित डा. भीमराव आंबेडकर प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रम में 30 अक्टूबर को गृहमंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि बनेंगे।

वह पार्टी की रणनीति को कारगर बनाने के लिए पदाधिकारियों को नया होमवर्क देंगे। प्रदेशभर से कुल 2850 कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया गया है। होर्डिंग एवं बैनरों से बचने के लिए कहा गया है। चौराहों पर पार्टी के झंडे सजाए जाएंगे। शुक्रवार सुबह साढ़े आठ बजे से पंजीकरण शुरू कर दिया जाएगा।

उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, जहां 403 विधान सभा एवं 80 लोकसभा सीटें पार्टियों का राजनीतिक भविष्य तय करती हैं। विधान सभा चुनाव को लेकर पार्टी की रीति नीति यहीं तय होगी। अमित शाह ने प्रदेश प्रभारी रहते हुए 2014 लोकसभा चुनाव में प्रबंधन का कौशल दिखाया था, वहीं 2017 विधान सभा चुनाव की भी दिल्ली से मानीटरिंग की थी।

कार्यकर्ताओं को शाह यूपी के चुनाव प्रबंधन का पाठ पढ़ाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने आयोजन का विशेष जिम्मा मुख्यालय प्रभारी गोविंद नारायण शुक्ला, प्रदेश महामंत्री गीता शाक्य, क्षेत्रीय अध्यक्ष अवधेश द्विवेदी एवं लखनऊ महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी को दिया है। कार्यक्रम के दूसरे दिन प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े, प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह एवं सभी सह प्रदेश प्रभारी पदाधिकारियों के साथ संवाद करेंगे।