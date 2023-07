Amit Shah In Lucknow लोकसभा चुनाव 2024 की तैयार‍ियों की एक झलक आज लखनऊ में देखने को म‍िली जब अपना दल (एस) के कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हुंकार भरते हुए कहा क‍ि कार्यकर्ताओं से आवाहन किया कि अब वर्ष 2024 में तीसरी बार नरेन्द्र मोदी को पीएम और 300 से अधिक सीटें जीतकर हमें दिखाना है।

Amit Shah In Lucknow: लखनऊ में अम‍ित शाह ने भरी हुंकार

लखनऊ, जेएनएन। Amit Shah In Lucknow अपना दल के संस्‍थापक सोने लाल पटेल के जयंती समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भाजपा ने अपना दल (एस) के साथ मिलकर दो लोकसभा और दो विधानसभा चुनाव लड़े और उन्हें जीता। उन्होंने अपना दल (एस) के कार्यकर्ताओं से आवाहन किया कि अब वर्ष 2024 में तीसरी बार नरेन्द्र मोदी को पीएम और 300 से अधिक सीटें जीतकर हमें दिखाना है। केंद्रीय गृह मंत्री ने एनडीए सरकार में पिछड़ों के कल्याण के लिए किए गए कार्यों को भी गिनाया। उन्होंने कहा कि पहली बार केंद्र सरकार में 27 मंत्री पिछड़ा वर्ग के हैं। पहली बार सबसे ज्यादा आदिवासी, दलित और पिछड़े एनडीए गठबंधन चुनाव जीतकर सांसद बने। पिछड़ा वर्ग आयोग बनाकर संवैधानिक मान्यता दी, एमबीबीएस और एमडी की सीटों में 27 प्रतिशत आरक्षण दिया और पेट्रोल पंप व गैस की एजेंसी आवंटन में भी पिछड़ा वर्ग के लोगों को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया। इसके साथ ही पिछड़े और गरीबों के कल्याण के लिए बड़ी संख्या में काम किए। अमित शाह ने कांग्रेस, सपा और बसपा पर करारा हमला किया। उन्होंने कहा कि यह दल भी सरकार में रहे मगर संवैधानिक अधिकार दिलाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। वही मोदी ने प्रधानमंत्री रहते हुए न सिर्फ पिछड़ों बल्कि दलितों आदिवासियों और गरीबों के हित में काम किया। यही नहीं भारत को सुरक्षित बनाने का भी काम मोदी जी ने किया। यूपीए की सरकार में पाकिस्तान से आतंकवादी आते थे और भारत में सैनिक को मार कर चले जाते थे। उरी और पुलवामा में हमला समय पाकिस्तान भूल गया कि अब भारत में मौनी बाबा यानी मनमोहन सिंह की सरकार नहीं है बल्कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हैं। भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान के आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर मारा। आज पूरे विश्व में भारत का गौरव मान और सम्मान बढ़ा है। उन्होंने अपना दल (एस) के कार्यकर्ताओं से कहा कि वह संकल्प लें कि फिर देश में एनडीए सरकार बनाने का काम करेंगे।

