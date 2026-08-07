Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    हाई कोर्ट ने यूपी सरकार पर लगाया 50 हजार का हर्जाना, आदेश का पालन न करने पर हुई कार्रवाई

    By Digital Desk Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 07 Aug 2026 04:00 AM (IST)

    इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अपने आदेश का सात माह तक पालन न करने पर राज्य सरकार पर 50 हजार रुपये का हर्जाना लगाया है। यह कार्रवाई सुलतानपुर मे ...और पढ़ें

    हाई कोर्ट ने आदेश की अनदेखी करने पर सरकार पर लगाया 50 हजार का हर्जाना।

    हाई कोर्ट ने आदेश की अनदेखी करने पर सरकार पर लगाया 50 हजार का हर्जाना।

    HighLights

    1. हाई कोर्ट ने यूपी सरकार पर 50 हजार का हर्जाना लगाया।

    2. सात माह तक आदेश का पालन न करने पर हुई कार्रवाई।

    3. सुलतानपुर में एक भूखंड पर चार स्कूलों का मामला।

    विधि संवाददाता, लखनऊ। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अपने आदेश का सात माह तक पालन नहीं किए जाने पर राज्य सरकार पर 50 हजार रुपये का हर्जाना लगाया है। अदालत ने यह राशि अगली सुनवाई तक जमा करने का निर्देश दिया है।

    साथ ही शैक्षिक संस्थानों को मान्यता देने वाली समिति के अध्यक्ष व विशेष सचिव को अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने यह आदेश उदय प्रताप सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया।

    याचिका में सुलतानपुर के लंभुआ में एक ही भूखंड पर चार विद्यालय संचालित होने का मामला उठाया गया है। अदालत ने बताया कि 16 दिसंबर 2025 को कार्रवाई का ब्यौरा मांगा गया था, लेकिन अब तक आदेश का पालन नहीं हुआ। मामले की अगली सुनवाई सात सितंबर को होगी।

    यह भी पढ़ें- अयोध्या में 300 रुपये की घूस ने 18 साल बाद लेखपाल को पहुंचाया जेल, कोर्ट ने सुनाई छह साल की सजा

    खबरें और भी