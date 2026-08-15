साइबर अपराध के संदिग्ध लेनदेन पर पूरा बैंक खाता फ्रीज नहीं कर सकती जांच एजेंसी: हाई कोर्ट

विधि संवाददाता, लखनऊ। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि साइबर अपराध से जुड़े संदिग्ध लेनदेन के आधार पर जांच एजेंसी किसी व्यक्ति का पूरा बैंक खाता डेबिट फ्रीज (रकम निकालने पर रोक) नहीं कर सकती। खाते पर रोक संदिग्ध अपराध की रकम तक ही सीमित और आनुपातिक होनी चाहिए।

जांच अधिकारी को बैंक को एफआइआर या अपराध संख्या, खाते पर रोक लगाने का आधार और लियन (खाते में रोके गए रुपये) के लिए निर्धारित रकम की स्पष्ट जानकारी देनी होगी। इसकी सूचना संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट को भी कानून के अनुसार देनी होगी।

न्यायमूर्ति शेखर बी. सराफ और न्यायमूर्ति अभ्देश कुमार चौधरी की पीठ ने लखनऊ के कारोबारी रितेश यादव की याचिका निस्तारित करते हुए उनके बैंक खातों को डी-फ्रीज करने और 36 हजार रुपये से अधिक की रकम के संचालन की अनुमति देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि 36 हजार रुपये पर लियन बना रहेगा। याचिकाकर्ता निर्माण सामग्री की आपूर्ति का कारोबार करते हैं।

याचिकाकर्ता के अनुसार, कर्नाटक में साइबर अपराध की जांच के दौरान उनके बंधन बैंक खाते में 36 हजार रुपये की संदिग्ध रकम आने के बाद बंधन बैंक, आइसीआइसीआइ बैंक और एक्सिस बैंक के खाते फ्रीज किए गए थे। इस पर कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जांच एजेंसी की कार्रवाई से व्यक्ति की पूरी वित्तीय गतिविधियां और वैध कारोबार ठप नहीं होना चाहिए।

जांच अधिकारी द्वारा बैंक को जारी नोटिस में उस रकम का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए, जिस पर लियन मांगा गया है। पूरे खाते को ब्लाक या फ्रीज करने का आदेश सामान्य तौर पर कायम नहीं रखा जा सकता। पीठ ने राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के सिटिजन फाइनेंशियल साइबर फ्राड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम के तहत गृह मंत्रालय की मानक संचालन प्रक्रिया का भी संज्ञान लिया।

कोर्ट ने अपने क्षेत्राधिकार के सभी बैंकों और वित्तीय संस्थानों को इस शिकायत निवारण व्यवस्था का पालन करने और खातों के फ्रीज होने या डिजिटल बैंकिंग सेवाएं रोके जाने से जुड़ी शिकायतों के लिए उचित नोडल व्यवस्था बनाने का निर्देश दिया। शाखाओं और वेबसाइट पर भी शिकायत निवारण प्रक्रिया की जानकारी प्रमुखता से उपलब्ध कराने को कहा गया है।

कोर्ट ने कहा कि खाताधारक को समयबद्ध और प्रभावी शिकायत निवारण का अवसर मिलना चाहिए, जबकि जांच के दायरे में आने वाली रकम सुरक्षित रहनी चाहिए। आदेश की प्रति आरबीआइ को भेजने का निर्देश देते हुए कहा गया कि इसे सभी बैंकों और वित्तीय संस्थानों को अनुपालन के लिए भेजा जाए।