'अखिलेश जी, कह दीजिए, कोर्ट के आदेश से आपका मन दुखी हैं', हिजाब से जुड़े मामले को लेकर ओपी राजभर ने कसा सपा प्रमुख पर तंज
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्कूलों में स्कार्फ अथवा हिजाब पहनने की अनुमति नहीं दी है, जिस पर उत्तर प्रदेश की सियासत गरमा गई है। मंत्री ओपी राजभर ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव से इस फैसले पर उनके रुख को लेकर सवाल किया है।
HighLights
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्कूलों में हिजाब पहनने पर रोक लगाई।
मंत्री ओपी राजभर ने अखिलेश यादव से सवाल पूछा।
राजभर ने सपा प्रमुख से हाईकोर्ट के फैसले पर राय मांगी।
डिजिटल डेस्क, लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि स्कूल में स्कार्फ अथवा हिजाब पहनने की अनुमति नहीं है, हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद सियासत भी शुरू हो गई है, उत्तर प्रदेश सरकार मंत्री ओपी राजभर ने लिखा कि मित्र अखिलेश जी,हाईकोर्ट का आदेश तो आपने पढ़ा हो होगा। स्कूलों में हिजाब पहनने पर हाईकोर्ट को तरफ से रोक लगा दी गई है।
आपके प्रवक्ता तो खुलकर हाईकोर्ट के खिलाफ खड़े हो गए हैं। आपका क्या रुख है? क्या आप भी हाईकोर्ट के खिलाफ खड़े होंगे? कह दीजिए अपने मन की। कह दीजिए हाईकोर्ट के इस आदेश से आपका मन दुखा है। इंतजार है आपके जवाब का? बताइए हिजाब को लेकर आप क्या सोचते हैं? मौलाना लोग जानना चाहते हैं? जय संविधान।