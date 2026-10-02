यौन उत्पीड़न की जांच करने वाले चार राज्य कर अधिकारियों को इलाहाबाद HC से राहत, अगली सुनवाई तक अंतरिम रोक

विधि संवाददाता, लखनऊ। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच करने वाले राज्य कर विभाग के चार अधिकारियों को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राहत दी है। कोर्ट ने उनके खिलाफ जारी चार्जशीट पर अगली सुनवाई तक अंतरिम रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति राजीव सिंह की एकल पीठ ने चारों अधिकारियों की अलग-अलग रिट याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से दो सप्ताह में जवाब मांगा है।

याचिकाकर्ताओं में राज्य कर विभाग की डिप्टी कमिश्नर प्रातिभा, असिस्टेंट कमिश्नर पूजा गौतम, असिस्टेंट कमिश्नर कोमल छाबड़ा और डिप्टी कमिश्नर संजीव कुमार शामिल हैं। चारों ने 23 फरवरी को जारी चार्जशीट को चुनौती दी थी। कोर्ट ने कहा कि चारों याचिकाओं का मूल मुद्दा एक ही है, इसलिए इन पर साझा आदेश पारित किया जा रहा है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता आलोक मिश्रा और प्रियांशु शुक्ला ने कोर्ट को बताया कि अधिकारियों ने यौन उत्पीड़न की शिकायत की जांच के दौरान संबंधित तथ्यों को दर्ज किया और गवाहों के बयान भी लिए। इसके बावजूद विभागीय चार्जशीट में जांच के दौरान अपनाई गई प्रक्रिया पर ही सवाल उठाए गए हैं।

आरोपों में यह भी कहा गया कि संबंधित तथ्यों की जानकारी होने के बावजूद आरोपित को दोषी ठहराते समय उन तथ्यों पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया और घटना के आसपास मौजूद लोगों के बयान क्यों दर्ज किए गए। अधिवक्ताओं ने आरोपों को अस्पष्ट बताते हुए कहा कि यदि यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच करने वाले अधिकारियों को जांच की प्रक्रिया के लिए ही विभागीय कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा तो भविष्य में अधिकारी ऐसी शिकायतों की जांच करने से हिचक सकते हैं।