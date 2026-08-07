लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड मामले में हाई कोर्ट सख्त, कहा- सरकार का गोलमोल जवाब स्वीकार नहीं

विधि संवाददाता, लखनऊ। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अलीगंज अग्निकांड से संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रदेश सरकार और अन्य संबंधित अधिकारियों को विस्तृत जवाबी हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया है।

अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि गोलमोल जवाब के साथ हलफनामे स्वीकार नहीं किए जाएंगे। जवाबी हलफनामों में जनहित याचिका में उठाए गए सभी मुद्दों के साथ-साथ अदालत के पूर्व आदेश में व्यक्त की गई चिंताओं का भी स्पष्ट और तथ्यात्मक उत्तर दिया जाए। मुख्य न्यायाधीश राजन राय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ के समक्ष प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की ओर से बताया गया कि अग्नि सुरक्षा मानकों और भवन निर्माण नियमों के प्रभावी पालन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लगभग तैयार है।

इसे अंतिम रूप देने और विस्तृत जवाबी हलफनामे दाखिल करने के लिए अदालत से एक सप्ताह का समय मांगा गया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। खंडपीठ ने अपने पूर्व के आदेश का उल्लेख करते हुए कहा कि अलीगंज स्थित तीन मंजिला भवन में आग लगने से 15 लोगों की मौत के बाद राज्य की नियामक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं।

अदालत ने टिप्पणी की कि अक्सर ऐसी बड़ी घटनाओं के बाद ही प्रशासन सक्रिय होता है, जबकि प्रभावी व्यवस्था पहले से होनी चाहिए, जिससे अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित हो, स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप निर्माण हो और लापरवाही करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय की जा सके।

पिछली सुनवाई में अदालत को बताया गया था कि संबंधित भवन का नक्शा आवासीय उपयोग के लिए स्वीकृत था, लेकिन उसका उपयोग व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा था। यह भी स्वीकार किया गया कि स्वीकृत मानचित्र से अलग निर्माण होने के बावजूद समय रहते अवैध निर्माण नहीं रोका गया।

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अदालत ने यह भी सवाल उठाया कि आवासीय भवन को व्यावसायिक बिजली कनेक्शन किस आधार पर दिया गया। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश अग्निशमन एवं आपात सेवा अधिनियम, 2022 के तहत 15 मीटर से कम ऊंचाई वाले भवनों को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र से मिली छूट पर भी पुनर्विचार की आवश्यकता जताई।