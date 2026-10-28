उत्तर प्रदेश में भी Cyclone Arnab को लेकर अलर्ट, सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को फील्ड में किया सक्रिय

डिजिटल डेस्क, लखनऊ : उत्तर प्रदेश में भी चक्रवात ‘अर्णब’ को लेकर अलर्ट घोषित किया गया है। प्रदेश में 29 से 31 अक्टूबर तक भारी बारिश, तेज हवा और तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गंभीर हैं। मुख्यमंत्री ने बुधवार को तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों को फील्ड में सक्रिय रहने का निर्देश दिया है।

उत्तर प्रदेश में भी चक्रवात ‘अर्णब’ के संभावित प्रभाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को अपने सरकारी आवास पर समीक्षा बैठक में तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने सभी जिलों में अधिकारियों को फील्ड में सक्रिय रहने के निर्देश दिए है। इसके साथ ही खराब मौसम में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को भी कहा है।

मुख्यमंत्री का स्पष्ट निर्देश है कि कहीं पर भी और कोई भी जरूरत पड़ने पर अधिकारी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाएं। बारिश और तेज हवाओं के पूर्वानुमान को लेकर प्रशासन सतर्क रहे। प्रदेश में 28 से 31 अक्टूबर तक बारिश और तेज हवाओं की आशंका है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की समीक्षा बैठक के बाद राहत आयुक्त कार्यालय ने सतर्कता संबंधी एडवाइजरी जारी की है। इसके तहत प्रभावित क्षेत्रों में राहत-बचाव की तैयारियां दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारी मौसम की स्थिति पर लगातार नजर रखें।