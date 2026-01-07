Language
    पीडीए पंचाग से राजनीतिक ग्रह गोचर बदलने में जुटी सपा, अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया पंचांग

    By Santosh Shukla Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 12:23 PM (IST)

    सपा ने 2027 चुनावों से पहले 'पीडीए पंचांग' जारी किया है, जिसमें पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समुदायों के महापुरुषों की जयंतियाँ शामिल हैं। अखिलेश यादव न ...और पढ़ें

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। चुनावी दंगल में पीडीए का दांव सफल रहने के बाद सपा ने नए साल का आगाज फिर इसी फार्मूले से किया है। वर्ष 2027 से पहले चुनावी मोड में आते हुए सपा ने पीडीए पंचांग जारी कर अपना राजनीतिक ग्रह गोचर संवारने का प्रयास किया है।

    पंचांग में अनुसूचित एवं पिछड़े समाज के महापुरुषों की जयंती, पुण्यतिथि, सामाजिक आंदोलनों के महत्वपूर्ण दिन और राष्ट्रीय पर्व शामिल हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश ने मंगलवार को एक्स पर पंचांग को पोस्ट किया, जिसके बाद राजतनीतिक चर्चा तेज हो गई।

    अगड़ी जातियों के भी कुछ चेहरों को पंचांग में स्थान देकर पार्टी ने संतुलन साधने का प्रयास किया है। उधर, भाजपा ने अखिलेश को सनातन विरोधी, जबकि सांसद मनोज तिवारी ने इसे पाकिस्तानी कैलेंडर बताकर रातनीतिक पारा चढ़ा दिया है।
    सपा मुखिया ने एक्स पर पोस्ट कर पीडीए पंचांग-हर दिन कल्याण लिखा है।

    पार्टी ने कैलेंडर में शामिल महापुरुषों के बहाने पिछड़े एवं दलित वर्ग से भावनात्मक कनेक्ट बनाने का प्रयास किया है। तीन जनवरी को अखिलेश ने सावित्री बाई फुले के जन्म दिन पर लखनऊ स्थित लोहिया सभागार में पंचांग का विमोचन किया, जिसके बाद अगले दिन वाराणसी में एमएलसी आशुतोष सिंह ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ पंचांग बांटा।

    पार्टी इस कैलेंडर के बहाने पिछड़ों की सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना जगाने में जुटी है। पीडीए पंचांग में सावित्री बाई फुले, ईवी पेरियार, भगवान बिरसा मुंडा, डा. भीमराव अंबेडकर, चौ. चरण सिंह, उधम सिंह, रमाबाई अंबेडकर, डा. राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर, कांसीराम, जय प्रकाश नारायण से लेकर मुलायम सिंह यादव को सामाजिक चेतना के प्रतीक चेहरों के रूप में शामिल किया गया है।

    वहीं, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, छत्रपति शिवाजी से लेकर जनेश्वर मिश्र के रूप में अगड़े समाज के भी कई नामों को स्थान देकर जातीय संतुलन का ध्यान रखा गया है।

    पंचांग को डिजाइन करने वाले समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव और अखिल भारतीय चौरसिया महासभा के प्रदेश अध्यक्ष अजय चौरसिया का कहना है कि हमने सर्वसमाज का ध्यान रखा है, जिनकी विचारधारा ने राष्ट्र को और सनातन धर्म को नई दिशा दी, उन्हें भी स्थान दिया गया है।

    पीडीए पंचांग में अमावस, पूर्णिमा, व्रत त्यौहार की तिथियां दी गई हैं, लेकिन इसमें देश के राष्ट्रीय पर्व, ऐतिहासिक दिवस के साथ-साथ सामाजिक आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण दिन भी दर्ज हैं।