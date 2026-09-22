UP के बाद अब उत्तराखंड को फतह करने की तैयारी में अखिलेश, रातों-रात बैठक बुलाकर नेताओं को दिया सीक्रेट टास्क

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में फिर सत्ता हासिल करने की कसरत में जुटी समाजवादी पार्टी पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। मंगलवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तराखंड के अपने संगठन के सभी नेताओं-कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर वहां के समीकरणों की जानकारी ली।

सूत्रों के अनुसार संगठन को चुनावी तैयारी करने, सीटों और संभावित प्रत्याशियों की सूची तैयार करने के लिए कहा गया है। पार्टी सबसे पहले गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने को प्राथमिकता देगी। पार्टी मुख्यालय पर हुई बैठक में सपा प्रमुख ने कहा कि उत्तराखंड अपनी रजत जयंती मना रहा है, परंतु वहां न तो रोजगार मिला और न पलायन रूका। मानव और वन्य जीव संघर्ष के कारण सैकड़ों लोगों की जाने गई। सामाजिक न्याय के मुद्दे पर राज्य सबसे निचले पायदान पर है।

भाजपा पर लगाए आरोप भाजपा सरकार ने उत्तराखंड को धोखा दिया है। वहां के विकास में सपा का योगदान रहा है। वर्ष 2027 में उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बनना तय है। यहां सरकार बनने पर भी पार्टी उत्तराखंड के विकास के लिए काम करेगी। यूपी टूरिज्म की तरह उत्तराखंड में श्रद्धालुओं की सुविधा और आवासीय व्यवस्था के लिए एक हजार करोड़ रूपया खर्च किया जाएगा।