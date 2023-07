विपक्षी एकता की कवायद में जुटे अखिलेश यादव करेंगे KCR से मुलाकात, बोले- सबका एक लक्ष्य, BJP को हटाना

जागरण ऑनलाइन डेस्क, नई दिल्ली: देश में विपक्ष लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की सत्ता में बैठी मोदी सरकार को हटाने के लिए एकजुट होकर चुनावी जंग जीतने की तैयारी में लगा है। पिछले दिनों बिहार की राजधानी पटना में हुई विपक्ष की बैठक के बाद अब समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रमुख अखिलेश यादव तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (KCR) से मुलाकात करने हैदराबाद पहुंचे। बीआरएस नेताओं ने एयरपोर्ट पर सपा मुखिया का स्वागत किया।

तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर से मुलाकात को लेकर अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, " अभी तो यह सिर्फ मुलाकात है इसके बाद ही कुछ बता पाउंगा, लेकिन हम सभी का एक लक्ष्य है कि देश से भाजपा जाए… हम सभी लोग मिलकर भाजपा को हटाना चाहते हैं।"

