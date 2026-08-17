'बहनों के समर्थन से बनाएंगे PDA की सरकार' अखिलेश यादव ने भाजपा पर साधा निशाना
अखिलेश यादव ने आगामी विधानसभा चुनाव में महिलाओं के समर्थन से 'पीडीए' सरकार बनाने का संकेत दिया है और भाजपा पर कई मुद्दों पर निशाना साधा। उन्होंने वीरांगना अवंती बाई लोधी की जयंती पर सपा सरकार आने पर उनकी प्रतिमा लगाने का वादा भी किया।
HighLights
महिलाओं के समर्थन से 'पीडीए' सरकार बनाने का अखिलेश का संकल्प।
भाजपा पर राम धन लूटने, किसानों की उपेक्षा का आरोप।
सपा आने पर अवंती बाई लोधी की स्वर्ण प्रतिमा का वादा।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर महिलाओं के बीच अपनी पहुंच बढ़ाने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि बहनों के समर्थन से वह ‘पीडीए’ की सरकार बनाएंगे।
उन्होंने रविवार को इंटरनेट मीडिया के प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक वीडियो साझा किया है। इसमें वह एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान एक युवती से बातचीत करते नजर आ रहे हैं।
इससे पहले लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में वीरांगना अवंती बाई लोधी की 196 वीं जयंती पर आयोजित सम्मेलन में उन्होंने कहा कि सपा की सरकार आने पर गोमती रीवर फ्रंट पर अवंती बाई लोधी की सोने की प्रतिमा लगाई जाएगी।
उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि जो लोग बहुत ताकतवर दिखाई दे रहे थे, उन्हें नौजवानों ने झुका दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि जो लोग रामराज लाने की बात कह रहे थे उन्होंने अयोध्या में राम धन लूट लिया। आलू व मक्का पैदा करने वाले किसानों को फसल की कीमत नहीं मिली। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में 500 स्कूलों को बंद करवा दिया।
सपा अध्यक्ष ने कहा कि आगामी विधान सभा चुनाव महत्वपूर्ण है। इसलिए हर वर्ग के लोगों को ‘पीडीए’ में शामिल कर गुलदस्ता बनाया जाएगा। अगर लोधी समाज एकजुट हो गया तो भाजपा का पचा नहीं चलेगा। सपा लोधी समाज को सम्मान और स्थान देगी।
उन्होंने तंज कसा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में पायलट वनस्पति लेकर जहाज उड़ा रहे हैं। इसके बाद उन्होंने हजरतगंज में अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उन्होंने कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे टूटने को लेकर भी सरकार को घेरा है।
अखिलेश यादव ने सपा कार्यकर्ताओं से अपील की है कि कोई भी इस प्रकार का बयान नहीं देना है, जिससे भाजपा को लाभ मिले। उन्होंने देश की सीमाओं की सुरक्षा को लेकर भाजपा को घेरा, कहा कि भाजपा बताए कि दस वर्षों में देश की सीमा कितनी कम हुई है।
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