अखिलेश यादव का भाजपा पर तंज कहा- काशी को क्योटो बनाने चले थे; वेनिस बना दिया, बोले- भाजपा ने घोटाला किया है

अखिलेश यादव का भाजपा पर तंज कहा- काशी को क्योटो बनाने चले थे; वेनिस बना दिया

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वाराणसी में बारिश के बाद जल जमाव की स्थिति का वीडियो साझा करते हुए भाजपा सरकार पर तंज कसा है। सपा प्रमुख ने कहा कि बरसात आते ही भाजपा के कथित विकास का सच सामने दिख गया है। प्रधानमंत्री ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को जापान के क्योटो शहर बनाने का लुभावना सपना दिखाया था। वह सपना तो सपना ही रह गया, अलबत्ता काशी क्योटो के बजाय इटली के वेनिस शहर में तब्दील हो गया है। जहां पानी ही पानी है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपाराज में एक भी स्मार्ट सिटी नहीं बनी, भाजपा सरकार सिर्फ जुमले उछालकर स्मार्ट सिटी के नाम पर धोखा देती रही हैं। सड़कों पर सीवर का गंदा पानी बह रहा है। जगह-जगह काशी में जलभराव हो रहा है। सफाई व्यवस्था के नाम पर कीचड़ दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने गंगा को निर्मल बनाने के नाम पर सिर्फ घोटाला ही किया है। गंदे पानी में श्रद्धालु स्नान, आचमन और जलाभिषेक करने को मजबूर हैं। सावन में बाबा विश्वनाथ महादेव का जलाभिषेक करने के लिए कांवड़िये बड़ी संख्या में गंगा जल लेने आते है। काशी शहर के ददरी घाट और चीतनाथ घाट पर कांवडियों की सबसे ज्यादा भीड़ होती है लेकिन ददरी घाट पर नाले के पानी का तालाब बन गया है। काशी में बिजली की आवाजाही से लोग त्रस्त हैं। ट्रांसफार्मर रखरखाव के अभाव में फुंक रहे हैं।

