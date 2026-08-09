यूपी में कानून व्यवस्था पर अखिलेश यादव ने उठाया सवाल, कहा- बेखौफ अपराधी और साइबर अपराध चरम पर
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी की कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरा, कहा अपराधी बेखौफ हैं और साइबर अपराध में प्रदेश नंबर वन है। ...और पढ़ें
HighLights
अखिलेश ने यूपी की कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरा।
साइबर अपराध में उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों से सबसे ऊपर।
प्रोजेक्ट अलंकार से 34 स्कूलों को 4.69 करोड़ रुपये मिले।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि राज्य सरकार ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। अपराधी बेखौफ है और महिलाओं के प्रति अपराधों में कमी नहीं आ रही है। इतना ही नहीं साइबर अपराध में उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों की तुलना में सबसे ऊपर है।
रविवार को जारी बयान में उन्होंने कहा कि बीते कुछ दिनों में लखीमपुर खीरी में दलित युवती की दुष्कर्म के बाद हत्या, लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र के नरपत खेड़ा में 17 वर्षीय बीसीए प्रथम वर्ष की छात्रा की गला रेतकर हत्या और बख्शी का तालाब क्षेत्र में युवक हत्या की घटनाओं ने राज्य की कानून व्यवस्था की हकीकत बयान की है।
सपा अध्यक्ष ने कहा कि कानून व्यवस्था और अपराध पर सरकार का जीरो टालरेंस का दावा झूठा है। प्रदेश में हर दिन हत्या, लूट, बलात्कार और अन्य अपराध की दर्जनों, घटनाएं हो रही है। भाजपा सरकार के कार्यकाल में फर्जी मुकदमें, फर्जी एनकाउंटर, फर्जी प्रचार तो हो ही रहा है, अब तो हद हो गयी है इस सरकार में फर्जी पुलिस और अवैध थाने भी सामने आ गये है।
बलिदानियों को सपा ने किया नमन
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिलाने वाले ‘काकोरी ट्रेन एक्शन‘ की वर्षगांठ पर सभी बलिदानियों को नमन किया है।
काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ के अवसर पर काकोरी स्थित शहीद स्मारक पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से पार्टी के जिलाध्यक्ष जयसिंह जयंत के नेतृत्व में देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी महान बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई।
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प्रोजेक्ट अलंकार में 34 विद्यालयों को मिले 4.70 करोड़ रुपये
लखनऊ: अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की जर्जर इमारतों और अवस्थापना सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट अलंकार के तहत 34 विद्यालयों के लिए 4.69 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं।
इसमें पांच जिलों के 15 विद्यालयों को दूसरी किस्त के रूप में 3.10 करोड़ रुपये और 11 जिलों के 19 विद्यालयों को तीसरी किस्त के रूप में 1.59 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। इसमें लखनऊ, बदायूं, संतकबीरनगर, महाराजगंज, सीतापुर, ललितपुर, अंबेडकरनगर, आगरा, कुशीनगर, मैनपुरी, महाराजगंज, मुजफ्फरनगर, गोंडा के विद्यालय शामिल हैं।