Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

'नाम बदलने से नहीं, काम बदलने से होगा विकास', प्रयागराज में आई बाढ़ पर अखिलेश यादव का भाजपा सरकार पर तंज

By Digital Desk Edited By: Sachin Sharma
Updated: Thu, 20 Aug 2026 07:07 PM (IST)

प्रयागराज में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है, जिससे लोग परेशान हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने इस स्थिति पर भाजपा सरकार की आलोचना की है।

News Article Hero Image

HighLights

  1. प्रयागराज में बाढ़ से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित।

  2. अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना।

  3. बाढ़ के मुद्दे पर संगम नगरी में राजनीति गरमाई।

जागरण संवाददाता, लखनऊ। प्रयागराज में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से लोगों का जनजीवन बहुत प्रभावित हुआ है। पानी लोगों के घरों में भर गया है। जिससे लोग परेशान हो रहे हैं। इसी बीच सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी प्रयागराज के हालात पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है।

अखिलेश ने सोशल मीडिया हैंडल 'एक्स' पर लिखा, 'ये है प्रयागराज के गंभीर हालात। कोई और हो तो 1 लाख करोड़ प्रयागराज के विकास के नाम पर डकार जाने के बाद, वहाँ के हज़ारों घरों का ये जलमग्न हाल देखकर शर्मिंदगी से सत्ता ही छोड़ दे।

Screenshot 2026-08-20 190601

जनाब नाम बदलने से कुछ नहीं होता, बदलिए तो आप अपना भ्रष्ट काम और नीयत लेकिन अब वो भी नहीं बदलेगी, इसीलिए अब उत्तर प्रदेश और देश की जनता ‘भाजपा सरकार’ ही हमेशा के लिए बदल देगी। भाजपा जाएगी फिर कभी नहीं आएगी।

बाढ़ के हवा-हवाई सर्वे से काम नहीं चलेगा अगर हिम्मत है तो सड़कों पर उतरकर जनता का सामना कीजिए। आपने जो 7-8 हज़ार करोड़ लिखा-पढ़ी में और जो बीसों हज़ार करोड़ बिना लिखा-पढ़ी के अपने छवि निर्माण में, अपने को दिव्य दिखाने के लिए द्रव्य के रूप में बहाये हैं, उनसे आपकी कितनी छवि बनी है, उसका सच आपको पता चल जाएगा।'

अखिलेश के इस पोस्ट के बाद अब संगम नगरी में बाढ़ के मद्दे पर राजनीति तेज हो गई है।

यह भी पढ़ें- आजम खान पर ED की छापेमारी को लेकर भड़के अखिलेश, बोले- शिक्षक, शिक्षा और शिक्षार्थी विरोधी है भाजपा