'नाम बदलने से नहीं, काम बदलने से होगा विकास', प्रयागराज में आई बाढ़ पर अखिलेश यादव का भाजपा सरकार पर तंज

जागरण संवाददाता, लखनऊ। प्रयागराज में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से लोगों का जनजीवन बहुत प्रभावित हुआ है। पानी लोगों के घरों में भर गया है। जिससे लोग परेशान हो रहे हैं। इसी बीच सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी प्रयागराज के हालात पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है।

अखिलेश ने सोशल मीडिया हैंडल 'एक्स' पर लिखा, 'ये है प्रयागराज के गंभीर हालात। कोई और हो तो 1 लाख करोड़ प्रयागराज के विकास के नाम पर डकार जाने के बाद, वहाँ के हज़ारों घरों का ये जलमग्न हाल देखकर शर्मिंदगी से सत्ता ही छोड़ दे।

जनाब नाम बदलने से कुछ नहीं होता, बदलिए तो आप अपना भ्रष्ट काम और नीयत लेकिन अब वो भी नहीं बदलेगी, इसीलिए अब उत्तर प्रदेश और देश की जनता ‘भाजपा सरकार’ ही हमेशा के लिए बदल देगी। भाजपा जाएगी फिर कभी नहीं आएगी।