PDA के मोर्चे पर अखिलेश तैनात, फिर साधा बीजेपी सरकार पर निशाना, कहा- 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए हैं तैयार

सपा मुखिया ने मंगलवार को कहा कि अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव को समाजवादी पूरी गंभीरता से ले रहे हैं। बूथ स्तर तक संगठन को मजबूती प्रदान की जा रही है। प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भाजपा की साजिश और चुनावी हथकंडों से परिचित कराया जा रहा है। पिछड़ों दलितों और अल्पसंख्यकों (पीडीए) के साथ भेदभाव पूर्ण कार्रवाई भाजपा की पहचान बन गई है।

पीडीए के साथ भेदभाव करना भाजपा की पहचान : अखिलेश

Your browser does not support the audio element.

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा जबसे सत्ता में आई है देश की अर्थव्यवस्था, सामाजिक सद्भाव तथा लोकतंत्र को तहस-नहस करने पर तुली है। पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों (पीडीए) के साथ भेदभाव पूर्ण कार्रवाई भाजपा सरकार की पहचान बन गई है। भाजपा लोकसभा चुनाव 2024 की पवित्रता भी नष्ट करने की रणनीति में लगी है। सपा मुखिया ने मंगलवार को कहा कि अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव को समाजवादी पूरी गंभीरता से ले रहे हैं। बूथ स्तर तक संगठन को मजबूती प्रदान की जा रही है। प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भाजपा की साजिश और चुनावी हथकंडों से परिचित कराया जा रहा है। भाजपा ने विकास के नाम पर जनता को जो धोखा दिया है उसको घर-घर, जन-जन तक पहुंचाने का सपा ने संकल्प लिया है। अखिलेश ने कहा कि भाजपा राज में जनता सरकारी और प्रशासनिक उत्पीड़न से क्षुब्ध और आक्रोशित है। बेलगाम भाजपाइयों और पुलिस द्वारा गरीबों के घर उजाड़े जा रहे हैं। कभी भी किसी का बुलडोजर से घर गिरा दिया जाता है। सपा मुखिया ने कहा कि भाजपा सरकार का चाल, चरित्र और चेहरा अब जनता के सामने उजागर है। संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। नागरिक अधिकार छीने जा रहे हैं। संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर भाजपा को शिकस्त देने के लिए हर स्तर पर तैयार रहना है।

Edited By: Nitesh Srivastava