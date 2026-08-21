'भाजपा में PDA स्थान तो पा सकता है सम्मान नहीं', BJP विधायक जयदेवी मामले को लेकर अखिलेश यादव ने साधा निशाना

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। राजधानी लखनऊ की महिलाबाद सुरक्षित विधान सभा सीट से भाजपा की विधायक जयदेवी द्वारा मंदिर में भेदभाव के आरोप लगाने के मामले में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधा है। सपा प्रमुख ने गुरुवार को एक्स पर लिखा, भाजपा में ‘पीडीए’ स्थान तो पा सकता है लेकिन ‘सम्मान’ नहीं।

विधायक जयदेवी बुधवार को काकोरी स्थित शीतला मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए शिलान्यास और भूमि पूजन कार्यक्रम में गई थीं। विधायक ने आरोप लगाया है कि पूजा के दौरान उनके साथ जातिगत भेदभाव किया और उचित सम्मान नहीं दिया गया, जबकि उनके ही प्रयास से जीर्णोद्धार के लिए बजट जारी हुआ है।

इसको लेकर गुरुवार को सपा प्रमुख ने अपनी पोस्ट में लिखा कि यदि संपूर्ण पीडीए समाज के लोग अपने-अपने व्यक्तिगत स्वार्थ और लाभ का त्याग करके एकजुट हो जाएं तो पीडीए सरकार सदैव के लिए आ जाए। फिर किसी भी समाज का कोई भी व्यक्ति ‘पीड़ित, दुखी, अपमानित’ नहीं होगा, क्योंकि ‘पीडीए’ का मूल भावनात्मक सिद्धांत ही है: ‘प्रेम, दया, अपनापन’।

वहीं विद्यालयों की भ्रामक खबरों को लेकर सरकार के निर्देशों पर एक अन्य पोस्ट में सपा प्रमुख ने लिखा, लो अब ‘सोशल मीडिया बंदी’ आ गई! इंटरनेट मीडियावालों को सरकारी स्कूलों में जाने से रोकना बताता है कि सरकारी स्कूलों के हालात सच में बदहाली की दुखभरी कहानी कह रहे हैं।