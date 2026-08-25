अखिलेश ने BJP पर साधा निशाना, बोले- भाजपा सरकार है या दुकानदार? अब बस सरकार को ही ठेके पर बेचना बाकी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय केंद्र (जेपीएनआइसी) को निजी हाथों में सौंपने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट के निर्णय पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तीखा हमला बोला है। सपा प्रमुख ने भाजपा सरकार को दुकानदार की संज्ञा लेते हुए कहा है कि अब बस सरकार को ही ठेके पर बेचना बाकी रह गया है।

राजधानी में लखनऊ में जेपीएनआइसी का निर्माण अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री रहते सपा सरकार के दौरान किया गया था। 11 अक्टूबर 2016 को इसे राष्ट्र को समर्पित किया गया था। वर्ष 2017 में भाजपा की सरकार बनने के बाद इसके काम और संचालन पर रोक लगा दी गई थी। मंगलवार को कैबिनेट ने इसे 30 साल की लीज पर देने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है।

वीडियो पोस्ट कर लिखा साधा निशाना इसको लेकर सपा प्रमुख ने एक्स पर जेपीएनआइसी क एक वीडियो पोस्ट कर लिखा, भाजपा सरकार है या दुकानदार? अब उप्र की भाजपा सरकार ने लखनऊ के जेपीएनआइसी को निजी हाथों में सौंपने का निर्णय कैबिनेट में ले लिया है। अब तो बस सरकार को ही ठेके पर देना या बेचना बचा है। ‘कमीशन’ भ्रष्ट भाजपा की गाड़ी का तेल-पानी है और ‘निजीकरण’ उसका जुगाड़।