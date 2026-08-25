अखिलेश ने BJP पर साधा निशाना, बोले- भाजपा सरकार है या दुकानदार? अब बस सरकार को ही ठेके पर बेचना बाकी
अखिलेश यादव ने लखनऊ के जेपीएनआइसी को निजी हाथों में सौंपने के योगी कैबिनेट के फैसले पर भाजपा सरकार को 'दुकानदार' बताते हुए तीखा हमला बोला है।
HighLights
जेपीएनआइसी को निजी हाथों में सौंपने पर अखिलेश का हमला।
सपा प्रमुख ने भाजपा सरकार को 'दुकानदार' बताया।
अखिलेश ने कहा, भाजपा लोकतंत्र और संविधान के लिए खतरा।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय केंद्र (जेपीएनआइसी) को निजी हाथों में सौंपने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट के निर्णय पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तीखा हमला बोला है। सपा प्रमुख ने भाजपा सरकार को दुकानदार की संज्ञा लेते हुए कहा है कि अब बस सरकार को ही ठेके पर बेचना बाकी रह गया है।
राजधानी में लखनऊ में जेपीएनआइसी का निर्माण अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री रहते सपा सरकार के दौरान किया गया था। 11 अक्टूबर 2016 को इसे राष्ट्र को समर्पित किया गया था। वर्ष 2017 में भाजपा की सरकार बनने के बाद इसके काम और संचालन पर रोक लगा दी गई थी। मंगलवार को कैबिनेट ने इसे 30 साल की लीज पर देने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है।
वीडियो पोस्ट कर लिखा साधा निशाना
इसको लेकर सपा प्रमुख ने एक्स पर जेपीएनआइसी क एक वीडियो पोस्ट कर लिखा, भाजपा सरकार है या दुकानदार? अब उप्र की भाजपा सरकार ने लखनऊ के जेपीएनआइसी को निजी हाथों में सौंपने का निर्णय कैबिनेट में ले लिया है। अब तो बस सरकार को ही ठेके पर देना या बेचना बचा है। ‘कमीशन’ भ्रष्ट भाजपा की गाड़ी का तेल-पानी है और ‘निजीकरण’ उसका जुगाड़।
वहीं मंगलवार को प्रदेश सपा मुख्यालय सहित प्रदेश भर में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बीपी मंडल की जयंती मनाई गई। सपा प्रमुख ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा लोकतंत्र, संविधान, आरक्षण के लिए खतरा है। पीडीए का हक छीन रही है।
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इस दौरान किसान इंटर कालेज तिर्वा कन्नौज के प्रधानाचार्य एवं जिला मंत्री शिक्षक संघ रमेश चंद्र के नेतृत्व में कई प्रमुख लोगों ने सपा की सदस्यता ग्रहण की। बस्ती में मनोरमा नदी की सफाई में लगे समाजसेवी आकाश गुप्ता के साथ उनके सहयोगियों ने सपा प्रमुख से मुलाकात की।