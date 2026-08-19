आजम खान पर ED की छापेमारी को लेकर भड़के अखिलेश, बोले- शिक्षक, शिक्षा और शिक्षार्थी विरोधी है भाजपा

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सपा के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी को लेकर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधा है। सपा प्रमुख ने कहा है कि भाजपा शिक्षा, शिक्षक व शिक्षार्थी विरोधी है।

स्कूल बंद करवाने वाले भाजपाई और उनके संगी-साथी यूनिवर्सिटी बनाने वालों के खिलाफ ईडी की छापेमारी कर रहे हैं, जिससे कि उनके एक-दो फीसद बचे हुए सांप्रदायिक संकीर्ण सोच के समर्थकों को संतुष्ट कर पाएं, जबकि उन भ्रष्टाचारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, जो तमाम आपराधिक मामलों में संलिप्त हैं।

सत्ता के संरक्षण का लगाया आरोप पार्टी की ओर से जारी बयान में उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि राम मंदिर के चढ़ावे के चोर, सत्ता सजातीय अपराधी, कोडीन कांडी, भाजपाकाल निर्मित बदहाल बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, हिचकोले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गड्ढायुक्त कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे, दरारी ग्रीन कारीडोर, गिरते पुल, ढहती टंकियां, भ्रष्ट पुलिसकर्मी, दुर्व्यवहार और दुर्वचनों पर प्रचार की पुताई करके सात हजार करोड़ रुपये में हिस्सा बांट करने वाले अधिकारी के खिलाफ ईडी की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इन्हें सत्ता का संरक्षण है।