आजम खान पर ED की छापेमारी को लेकर भड़के अखिलेश, बोले- शिक्षक, शिक्षा और शिक्षार्थी विरोधी है भाजपा
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजम खान के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने भाजपा को शिक्षा, शिक्षक व शिक्षार्थी विरोधी बताया और ई-20 पेट्रोल की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए।
HighLights
अखिलेश यादव ने भाजपा को शिक्षा विरोधी बताया।
आजम खान पर ईडी छापेमारी को लेकर साधा निशाना।
ई-20 पेट्रोल की गुणवत्ता पर भी उठाए गंभीर सवाल।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सपा के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी को लेकर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधा है। सपा प्रमुख ने कहा है कि भाजपा शिक्षा, शिक्षक व शिक्षार्थी विरोधी है।
स्कूल बंद करवाने वाले भाजपाई और उनके संगी-साथी यूनिवर्सिटी बनाने वालों के खिलाफ ईडी की छापेमारी कर रहे हैं, जिससे कि उनके एक-दो फीसद बचे हुए सांप्रदायिक संकीर्ण सोच के समर्थकों को संतुष्ट कर पाएं, जबकि उन भ्रष्टाचारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, जो तमाम आपराधिक मामलों में संलिप्त हैं।
सत्ता के संरक्षण का लगाया आरोप
पार्टी की ओर से जारी बयान में उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि राम मंदिर के चढ़ावे के चोर, सत्ता सजातीय अपराधी, कोडीन कांडी, भाजपाकाल निर्मित बदहाल बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, हिचकोले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गड्ढायुक्त कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे, दरारी ग्रीन कारीडोर, गिरते पुल, ढहती टंकियां, भ्रष्ट पुलिसकर्मी, दुर्व्यवहार और दुर्वचनों पर प्रचार की पुताई करके सात हजार करोड़ रुपये में हिस्सा बांट करने वाले अधिकारी के खिलाफ ईडी की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इन्हें सत्ता का संरक्षण है।
वहीं उन्होंने ई-20 पेट्राेल को लेकर उन्होंने सवाल उठाया कि एक तरफ तो सरकार कह रही है‘ ई-20 में सब ठीक है’ दूसरी तरफ सलाहकार कह रहे हैं कि ई- गाड़ियों के लिए नुकसानदेह है, तो ये स्पष्ट कौन करेगा सही क्या है?
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बात-बात में सर्वे कराने वाली भाजपा सरकार, ई-20 के परिणाम भुगत रही जनता से सीधे संवाद करके क्यों नहीं पूछ लेती कि सच क्या है? उन्होंने आरोप लगाया कि ई-20 पेट्रोल से गाड़ियों के खराब होने के लिए भाजपा सरकार जिम्मेदार है। सरकार खुद मिलावटखोरी कर रही है। वहीं उन्होंने इटावा में हुई मुठभेड़ को लेकर भी एक्स पर सवाल उठाए हैं।